ЄС виділить Україні 90 млрд євро - Зеленський подякував

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У п'ятницю, 19 грудня, Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за рішення Європейської ради про надання Україні фінансової підтримки. Так, Київ отримає допомогу у розмірі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Реакція Зеленського на фінансову підтримку

За словами голови держави, це рішення є вагомим внеском у зміцнення стійкості держави в умовах триваючої війни.

Зеленський наголосив, що особливо важливим є збереження замороженого статусу російських активів, а також надання Україні фінансових безпекових гарантій на найближчі роки.

"Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту", — наголосив Президент.

Нагадаємо, що президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Україна повинна буде повернути позику, яку Європейський Союз надасть за рахунок заморожених російських активів після того, як Росія сплатить репарації.

А також Володимир Зеленський обговорив позику Україні із прем'єром Бельгії.