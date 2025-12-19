Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо фінансування України

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо фінансування України

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 07:42
ЄС виділить Україні 90 млрд євро - Зеленський подякував
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У п'ятницю, 19 грудня, Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за рішення Європейської ради про надання Україні фінансової підтримки. Так, Київ отримає допомогу у розмірі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо фінансування України - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Реакція Зеленського на фінансову підтримку

За словами голови держави, це рішення є вагомим внеском у зміцнення стійкості держави в умовах триваючої війни.

Зеленський наголосив, що особливо важливим є збереження замороженого статусу російських активів, а також надання Україні фінансових безпекових гарантій на найближчі роки.

"Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту", — наголосив Президент.

Нагадаємо, що президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Україна повинна буде повернути позику, яку Європейський Союз надасть за рахунок заморожених російських активів після того, як Росія сплатить репарації.

А також Володимир Зеленський обговорив позику Україні із прем'єром Бельгії.

Володимир Зеленський Європейський союз фінанси грошова допомога Європейська рада
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації