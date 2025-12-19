ЕС выделит Украине 90 млрд евро - Зеленский поблагодарил

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В пятницу, 19 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза за решение Европейского совета о предоставлении Украине финансовой поддержки. Так, Киев получит помощь в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реакция Зеленского на финансовую поддержку

По словам главы государства, это решение является весомым вкладом в укрепление устойчивости государства в условиях продолжающейся войны.

Зеленский отметил, что особенно важным является сохранение замороженного статуса российских активов, а также предоставление Украине финансовых гарантий безопасности на ближайшие годы.

"Спасибо за результат и единство. Вместе мы защищаем будущее нашего континента", — подчеркнул Президент.

Напомним, что президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Украина должна будет вернуть заем, который Европейский Союз предоставит за счет замороженных российских активов после того, как Россия оплатит репарации.

А также Владимир Зеленский обсудил заем Украине с премьером Бельгии.