Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский отреагировал на решение ЕС по финансированию Украины

Зеленский отреагировал на решение ЕС по финансированию Украины

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 07:42
ЕС выделит Украине 90 млрд евро - Зеленский поблагодарил
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В пятницу, 19 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза за решение Европейского совета о предоставлении Украине финансовой поддержки. Так, Киев получит помощь в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо фінансування України - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Реакция Зеленского на финансовую поддержку

По словам главы государства, это решение является весомым вкладом в укрепление устойчивости государства в условиях продолжающейся войны.

Зеленский отметил, что особенно важным является сохранение замороженного статуса российских активов, а также предоставление Украине финансовых гарантий безопасности на ближайшие годы.

"Спасибо за результат и единство. Вместе мы защищаем будущее нашего континента", — подчеркнул Президент.

Напомним, что президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Украина должна будет вернуть заем, который Европейский Союз предоставит за счет замороженных российских активов после того, как Россия оплатит репарации.

А также Владимир Зеленский обсудил заем Украине с премьером Бельгии.

Владимир Зеленский Европейский союз финансы денежная помощь Европейский совет
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации