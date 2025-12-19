ЄС гарантував фінансову підтримку України на 2026–2027 роки

Антоніу Кошта. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що Європейський Союз знайшов способи гарантувати фінансову підтримку України до 2027 року. Це вдалося зробити, попри складні дебати щодо використання заморожених російських активів.

Про це Антоніу Кошта заявив на пресконференції в Брюсселі, передає "Укрінформ".

Механізм фінансування України на 2026-2027 роки

Кошта наголосив, що Євросоюз уже використовує заморожені активи Росії.

"Ми вже використовуємо заморожені активи. Ми сплачуємо позику G7 і ухвалили рішення заморозити активи до завершення війни, доки Росія не відшкодує завдані Україні збитки", — каже він.

Президент Європейської ради розповів, що Єврокомісія запропонувала два підходи до фінансування України. Один із них не отримав одностайної підтримки на старті, тоді як інший вважається більш складним з юридичної, технічної та фінансової точки зору.

"В Європейській раді ми досягли одностайності, аби негайно забезпечити цю позику, що чітко підтверджує наявність рішення для підтримки України", — зазначив Кошта.

За його словами, процес опрацювання юридичних і технічних деталей щодо використання цих активів буде продовжено.

Фінансування України на суму 90 млрд євро

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що ключовою метою було гарантувати фінансування України обсягом 90 млрд євро до 2027 року.

"Найбільша перемога полягає в тому, що російські активи тепер надійно заморожені. Вони можуть бути знову використані лише за рішенням, ухваленим кваліфікованою більшістю", — заявила вона.

За її словами, погоджений механізм передбачає, що Україна буде повертати позику лише у випадку виплати Росією репарацій.

"Якщо цього не станеться, Україна не зобов’язана повертати ці кошти", — зауважила фон дер Ляєн.

Фінальне рішення

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка очолює ЄС, підкреслила, що остаточне рішення об’єднало два підходи.

"Найважливіше — нагальні фінансові потреби України тепер гарантовані на наступні два роки, і Україна отримає кошти, яких потребує", — сказала вона.

Нагадаємо, Кошта повідомив, що Європейська рада ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ.

А 19 грудня український лідер Володимир Зеленський подякував лідерам ЄС за фінансову підтримку.