ЕС гарантировал финансовую поддержку Украины на 2026–2027 годы

Антониу Кошта. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Европейский Союз нашел способы гарантировать финансовую поддержку Украины до 2027 года. Это удалось сделать, несмотря на сложные дебаты по использованию замороженных российских активов.

Об этом Антониу Кошта заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Укринформ".

Реклама

Читайте также:

Механизм финансирования Украины на 2026-2027 годы

Кошта подчеркнул, что Евросоюз уже использует замороженные активы России.

"Мы уже используем замороженные активы. Мы платим заем G7 и приняли решение заморозить активы до завершения войны, пока Россия не возместит нанесенный Украине ущерб", — говорит он.

Президент Европейского совета рассказал, что Еврокомиссия предложила два подхода к финансированию Украины. Один из них не получил единодушной поддержки на старте, тогда как другой считается более сложным с юридической, технической и финансовой точки зрения.

"В Европейском совете мы достигли единодушия, чтобы немедленно обеспечить этот заем, что четко подтверждает наличие решения для поддержки Украины", — отметил Кошта.

По его словам, процесс проработки юридических и технических деталей по использованию этих активов будет продолжен.

Финансирование Украины на сумму 90 млрд евро

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ключевой целью было гарантировать финансирование Украины объемом 90 млрд евро до 2027 года.

"Самая большая победа заключается в том, что российские активы теперь надежно заморожены. Они могут быть снова использованы только по решению, принятому квалифицированным большинством", — заявила она.

По ее словам, согласованный механизм предусматривает, что Украина будет возвращать заем только в случае выплаты Россией репараций.

"Если этого не произойдет, Украина не обязана возвращать эти средства", — отметила фон дер Ляйен.

Финальное решение

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая возглавляет ЕС, подчеркнула, что окончательное решение объединило два подхода.

"Самое важное — неотложные финансовые потребности Украины теперь гарантированы на следующие два года, и Украина получит средства, в которых нуждается", — сказала она.

Напомним, Кошта сообщил, что Европейский совет принял решение продлить санкции против РФ.

А 19 декабря украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за финансовую поддержку.