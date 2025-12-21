Макрон предал Мерца по поддержке репарационного кредита для Украины — FT

Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц не смог заручиться поддержкой президента Франции Эмманюэля Макрона в вопросе репарационного кредита для Украины. Это стало препятствием при попытке Мерца убедить коллег в целесообразности такого решения.

Об этом пишет Financial Times.

Реклама

Читайте также:

Макрон не поддержал Мерца в вопросе репарационного кредита для Украины

Как отмечается в статье, в течение нескольких недель перед саммитом в Брюсселе французский лидер публично не выступал против репарационного кредита для Украины. Однако в частных беседах команда Макрона выражала сомнения относительно целесообразности такого решения. Во Франции ссылались на то, что страна уже имеет высокий государственный долг и могут возникнуть трудности с предоставлением национальной гарантии на случай, если активы придется быстро вернуть Москве.

В конце концов в решающий момент Эмманюэль Макрон присоединился к позиции Бельгии, Италии и ряда стран, которые выступали против использования средств. Высокопоставленный чиновник, знакомый с ходом переговоров, заявил, что Макрону "за это придется заплатить".

"Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить. Но он настолько слаб, что не имел другого выбора, кроме как присоединиться к Мелони (Премьер-министр Италии. — Ред.)", — отметил высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с ходом переговоров.

Как отмечают в FT, такая ситуация свидетельствует о новой динамике отношений между Германией и Францией. Берлин во главе с Мерцом демонстрирует напористость, тогда как Париж "оказался обездвиженным".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему репарационный кредит важен для Украины. Он отметил, что дело не только в финансах.

Также мы рассказывали о том, кто из ЕС настоял на предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро. Детали раскрыл Андрей Сибига.