Макрон заявил о прогрессе в гарантиях безопасности для Украины

Макрон заявил о прогрессе в гарантиях безопасности для Украины

Дата публикации 29 декабря 2025 07:35
В Париже соберут Коалицию желающих по безопасности Украины
Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о прогрессе в наработке международных гарантий безопасности, которые должны стать основой для справедливого и длительного мира. По его словам, он вместе с несколькими европейскими лидерами принял участие в обмене мнениями с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Эммануэль Макрон заявил в соцсети X.

После совместного разговора Макрон провел отдельные переговоры с украинским лидером. Французский президент подчеркнул, что работа над гарантиями безопасности продвигается вперед.

null
Заява. Фото: скриншот

Также Макрон сообщил о подготовке следующего этапа международной координации. В начале января в Париже планируют собрать страны так называемой "Коалиции желающих", чтобы окончательно согласовать конкретный вклад каждого государства в совместные усилия по безопасности.

Напомним, недавно в The Financial Times появилась публикация, что Эммануэль Макрон якобы не поддержал Фридриха Мерца во время обсуждений репарационного кредита для Украины из замороженных российских активов.

Между тем между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникли определенные противоречия относительно мирного плана.

