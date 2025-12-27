Гарантії безпеки для України буде фіналізовано в січні 2026 року

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: ОПУ

Уже в січні 2026 року на засіданні "коаліція рішучих" буде фіналізовано гарантії безпеки для України. Вони складатимуться з трьох ліній, які передбачають іноземні війська в Україні, а також зобов'язання, подібні до статті 5 статуту НАТО.

Про це в коментарі "Європейській правді" розповів чиновник з Єлисейського палацу.

За словами урядовця, робота над гарантіями безпеки для України від Європи та США буде завершена в січні 2026 року.

"Наступне засідання "коаліції рішучих", яке планується провести на початку січня, має дозволити завершити планування гарантій безпеки, які ми надамо Україні", — повідомило джерело.

За його словами, виходячи з результатів переговорів, які є на зараз - гарантії безпеки складатимуться з трьох ліній захисту.

Перша лінія гарантій безпеки — це сильні Збройні сили України, які перебуватимуть на передньому рубежі оборони, а також довгострокова підтримка, яку "коаліція рішучих" надаватиме українській армії для стримування можливої нової агресії з боку Росії.

Друга лінія гарантій передбачає присутність в Україні військових контингентів держав "коаліції рішучих" як стратегічного сигналу підтримки українських сил. Крім того, західні військові розміщуватимуться і за межами України, з можливістю їхньої передислокації за необхідності.

"Для військових із держав "коаліції рішучих" не йдеться ні про участь у боях, ні про моніторинг припинення вогню", — уточнив представник офісу президента Франції.

Він додав, що контроль за дотриманням режиму припинення вогню, вочевидь, здійснюватиметься дистанційно — з використанням технічних засобів спостереження.

Третя лінія, за словами співрозмовника, базуватиметься на гарантії з боку Сполучених Штатів, які "трохи спрощено називають формулою типу Статті 5 НАТО".

Це має забезпечити ситуацію, за якої в разі відновлення війни Росія зіткнеться не тільки з Україною, а й з усіма її союзниками, включно зі США.

"Наступне засідання "коаліції рішучих" має завершити процес формулювання гарантій безпеки", — підкреслило джерело.

Воно також повідомило, що наразі обговорення цих гарантій триває між європейською стороною, Україною та США, зокрема, на рівні начальників штабів.

Нагадаємо, 26 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що США запропонували Україні 15-річні гарантії безпеки. За словами українського лідера, ці гарантії передбачають можливість їх подальшого продовження.

Також днями Зеленський повідомив, що однією з головних гарантій безпеки для України залишається членство в ЄС.