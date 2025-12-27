Видео
Україна
Видео

У Макрона раскрыли суть гарантий безопасности для Украины, — СМИ

У Макрона раскрыли суть гарантий безопасности для Украины, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 00:34
Гарантии безопасности для Украины будут финализированы в январе 2026 года
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: ОПУ

Уже в январе 2026 года на заседании "коалиция решительных" будут финализированы гарантии безопасности для Украины. Они будут состоять из трех линий, которые предусматривают иностранные войска в Украине, а также обязательства, подобные статье 5 устава НАТО.

Об этом в комментарии "Европейской правде" рассказал чиновник из Елисейского дворца.

Читайте также:

Что известно о гарантиях безопасности для Украины

По словам чиновника, работа над гарантиями безопасности для Украины от Европы и США будет завершена в январе 2026 года.

"Следующее заседание "коалиции решительных", которое планируется провести в начале января, должно позволить завершить планирование гарантий безопасности, которые мы предоставим Украине", — сообщил источник.

По его словам, исходя из результатов переговоров, которые есть на сейчас - гарантии безопасности будут состоять из трех линий защиты.

Первая линия гарантий безопасности — это сильные Вооруженные силы Украины, которые будут находиться на переднем рубеже обороны, а также долгосрочная поддержка, которую "коалиция решительных" будет оказывать украинской армии для сдерживания возможной новой агрессии со стороны России.

Вторая линия гарантий предусматривает присутствие в Украине военных контингентов государств "коалиции решительных" в качестве стратегического сигнала поддержки украинских сил. Кроме того, западные военные будут размещаться и за пределами Украины, с возможностью их передислокации при необходимости.

"Для военных из государств "коалиции решительных" речь не идет ни об участии в боях, ни о мониторинге прекращения огня", — уточнил представитель офиса президента Франции.

Он добавил, что контроль за соблюдением режима прекращения огня, очевидно, будет осуществляться дистанционно — с использованием технических средств наблюдения.

Третья линия, по словам собеседника, будет базироваться на гарантии со стороны Соединенных Штатов, которые "немного упрощенно называют формулой типа Статьи 5 НАТО".

Это должно обеспечить ситуацию, при которой в случае возобновления войны Россия столкнется не только с Украиной, но и со всеми ее союзниками, включая США.

"Следующее заседание "коалиции решительных" должно завершить процесс формулирования гарантий безопасности", — подчеркнул источник.

Он также сообщил, что на данный момент обсуждение этих гарантий продолжается между европейской стороной, Украиной и США, в частности, на уровне начальников штабов.

Напомним, 26 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что США предложили Украине 15-летние гарантии безопасности. По словам украинского лидера, эти гарантии предусматривают возможность их дальнейшего продления.

Также на днях Зеленский сообщил, что одной из главных гарантий безопасности для Украины остается членство в ЕС.

США безопасность война в Украине Россия Коалиция Решительных гарантии безопасности
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
