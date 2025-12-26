Видео
Главная Новости дня Зеленский раскрыл детали предложенных США гарантий безопасности

Зеленский раскрыл детали предложенных США гарантий безопасности

Дата публикации 26 декабря 2025 21:45
Зеленский раскрыл детали предложенных США гарантий безопасности
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

США предложили Украине 15-летние гарантии безопасности. Они предусматривают возможность дальнейшего продления.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

Вопрос гарантий безопасности

По словам главы государства, соответствующие документы уже подготовлены, однако пока остаются моменты, которые требуют дополнительного обсуждения между сторонами.

Зеленский отметил, что предложенный срок в 15 лет является важным шагом.

Президент Украины добавил, что будет защищать это предложение во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго и будет считать "большим успехом", если Трамп согласится с этим.

План предусматривает, что документ с гарантиями безопасности будет внесен в парламенты обеих стран для ратификации.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что одной из главных гарантий безопасности для Украины остается членство в ЕС.

Ранее также сообщалось, что украинские партнеры готовят пакет многоуровневых гарантий безопасности.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
