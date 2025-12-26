Зеленський розкрив деталі запропонованих США гарантій безпеки
США запропонували Україні 15-річні гарантії безпеки. Вони передбачають можливість подальшого продовження.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios.
Питання гарантій безпеки
За словами глави держави, відповідні документи вже підготовлені, однак наразі залишаються моменти, які потребують додаткового обговорення між сторонами.
Зеленський наголосив, що запропонований термін у 15 років є важливим кроком.
Президент України додав, що захищатиме цю пропозицію під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго і вважатиме "великим успіхом", якщо Трамп погодиться з цим.
План передбачає, що документ з гарантіями безпеки буде внесений до парламентів обох країн для ратифікації.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що однією із головних гарантій безпеки для України лишається членство в ЄС.
Раніше також повідомлялось, що українські партнери готують пакет багаторівневих гарантій безпеки.
Читайте Новини.LIVE!