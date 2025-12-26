Відео
Головна Новини дня Зеленський розкрив деталі запропонованих США гарантій безпеки

Зеленський розкрив деталі запропонованих США гарантій безпеки

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 21:45
Зеленський розкрив деталі запропонованих США гарантій безпеки
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

США запропонували Україні 15-річні гарантії безпеки. Вони передбачають можливість подальшого продовження.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios

Читайте також:

Питання гарантій безпеки

За словами глави держави, відповідні документи вже підготовлені, однак наразі залишаються моменти, які потребують додаткового обговорення між сторонами.

Зеленський наголосив, що запропонований термін у 15 років є важливим кроком.

Президент України додав, що захищатиме цю пропозицію під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго і вважатиме "великим успіхом", якщо Трамп погодиться з цим.

План передбачає, що документ з гарантіями безпеки буде внесений до парламентів обох країн для ратифікації. 

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що однією із головних гарантій безпеки для України лишається членство в ЄС.

Раніше також повідомлялось, що українські партнери готують пакет багаторівневих гарантій безпеки.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
