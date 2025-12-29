Зеленський пояснив чи готові США продовжити підтримку України

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і США мають спільну позицію щодо завершення війни. За його словами, альтернативи миру немає, і війну необхідно закінчувати дипломатичним шляхом, посилюючи тиск на Росію.

Глава держави зазначив, що у разі відмови Росії від угоди та продовження бойових дій США разом з європейськими партнерами й надалі підтримуватимуть Україну. Він наголосив, що Україна захищається і не є стороною-агресором.

