Зеленский объяснил готовы ли США продолжить поддержку Украины

Зеленский объяснил, на что готовы США, если РФ не захочет мира
Дата публикации 29 декабря 2025 11:07
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США имеют общую позицию по завершению войны. По его словам, альтернативы миру нет, и войну необходимо заканчивать дипломатическим путем, усиливая давление на Россию.
Глава государства отметил, что в случае отказа России от соглашения и продолжения боевых действий США вместе с европейскими партнерами и в дальнейшем будут поддерживать Украину. Он подчеркнул, что Украина защищается и не является стороной-агрессором.
