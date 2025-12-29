Зеленский объяснил готовы ли США продолжить поддержку Украины

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США имеют общую позицию по завершению войны. По его словам, альтернативы миру нет, и войну необходимо заканчивать дипломатическим путем, усиливая давление на Россию.

Глава государства отметил, что в случае отказа России от соглашения и продолжения боевых действий США вместе с европейскими партнерами и в дальнейшем будут поддерживать Украину. Он подчеркнул, что Украина защищается и не является стороной-агрессором.

