Зеленский сообщил о главных договоренностях с Трампом

Зеленский сообщил о главных договоренностях с Трампом

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 15:30
Переговоры в США — Зеленский подвел итоги встречи с Трампом
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Глава государства сообщил, что они смогли достичь договоренностей по двум важным вопросам — гарантии безопасности и пакет поддержки для Украины после окончания войны.

Об этом украинский лидер написал в своем Telegram в воскресенье, 29 декабря.

Читайте также:

Новость дополняется...

Владимир Зеленский Дональд Трамп
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
