Переговоры в США — Зеленский подвел итоги встречи с Трампом

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Глава государства сообщил, что они смогли достичь договоренностей по двум важным вопросам — гарантии безопасности и пакет поддержки для Украины после окончания войны.

Об этом украинский лидер написал в своем Telegram в воскресенье, 29 декабря.

