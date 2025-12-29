Переговоры в США — Зеленский подвел итоги встречи с Трампом

Зеленский сообщил о главных договоренностях с Трампом
Дата публикации 29 декабря 2025 15:30
Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Глава государства сообщил, что они смогли достичь договоренностей по двум важным вопросам — гарантии безопасности и пакет поддержки для Украины после окончания войны.
Об этом украинский лидер написал в своем Telegram в воскресенье, 29 декабря.
