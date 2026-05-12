Головна Новини дня У світі офіційно сім випадків хантавірусу: карта розповсюдженя

Дата публікації: 12 травня 2026 08:18
Людина в засобах індивідуального захисту після прибуття круїзного лайнера MV Hondius. Фото: REUTERS/Hannah McKay

У Всесвітній організації охорони здоровʼя повідомили, що наразі у світі зафіксовано девʼять випадків захворювання хантавірусом, але підтверджено сім. Останній підтвердили у Франції. Водночас ризик поширення оцінюють як низький.

Про це повідомляє Sky News, передає Новини.LIVE.

Хантавірус у світі

Міністр охорони здоров’я Франції повідомив, що жінка, в якої офіційно виявили інфікування, проходить лікування в лікарні, а її стан погіршився після повернення з Тенерифе та підтвердження зараження вірусом. 

Водночас до цієї статистики не включено повідомлення американських органів охорони здоров’я про випадок, коли один із громадян США отримав "легко позитивний" результат тесту без будь-яких симптомів. Йдеться про особу, яка була однією з 17 американців на борту MV Hondius.

Хантавірус
Хантавірус у світі. Фото: hantavirusmap.net

Ризик поширення 

Очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус виступив на Тенерифе після того, як судно MV Hondius нещодавно вийшло з порту.

"Як ви знаєте, корабель прямує до Роттердама. На борту близько 30 осіб, екіпаж та два медичних працівники. Їм все ще знадобиться наша підтримка протягом усієї подорожі", — зазначив він.

Гебреєсус запевняє пасажирів, що вони "тепер у надійних руках". За його словами, людям, які приймають пасажирів MV Hondius, немає чого боятися.

"Ризик низький, це не черговий COVID. Я сподіваюся, що ви й надалі виявлятимете співчуття до співгромадян", — каже очільник ВООЗ.

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на AP, на круїзному судні MV Hondius стався спалах хантавірусу, що призвів до інфікувань і смертей. На борту перебувають п’ятеро українців — їхній стан оцінюють як стабільний, симптомів не зафіксовано.

Пізніше один випадок зараження підтвердили в Ізраїль — йдеться про людину, яка нещодавно відвідувала Східну Європу. Водночас у різних країнах триває пошук пасажирів лайнера, які могли залишити його без обстеження.

У ВООЗ зазначають, що ризик масштабного поширення залишається низьким, адже вірус рідко передається між людьми.

Нові підозри на зараження також зафіксували в Іспанії та на острові Тристан-да-Кунья. Окрім того, іспанський суд відправив на примусовий карантин 14 громадян, які перебували на борту судна.

А мешканці Тенерифе виходили на акцію протесту через прибуття MV Hondius. Водночас влада заявила, що між пасажирами та місцевими жителями не буде жодного контакту. Судно прибуло до порту Гранаділья-де-Абона 10 травня, де проводилася поетапна евакуація пасажирів та екіпажу з участю міжнародних партнерів.

Згодом стало відомо, що у Польщі взяли під контроль людину яка контактувала з пасажирами MV Hondius. Жодних симптомів не виявлено, однак лікарі спостерігатимуть за станом щонайменше сім днів.

Наразі не розроблено офіційно затвердженого методу лікування хантавірусу, а також відсутня вакцина. Деякі науковці займаються розробкою вже декілька десятиліть.

Четверо українців залишаються на борту та вирушають до Нідерландів, ще одного евакуюють спецрейсом. Симптомів хвороби в них немає.

Крім того, Новини.LIVE детально розповідали, що відомо про хантавірус та які симптоми зараження виявляють у людей.

Відомо, що з початку року в Хмельницькій інфекційній лікарні виявили два випадки хантавірусної інфекції. Пацієнти пройшли лікування та одужали.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
