В Україні фіксували два випадки хантавірусу: є ризик поширення

Британські пасажири круїзного лайнера MV Hondius, уражені спалахом хантавірусу. Фото: Reuters

У Хмельницькій інфекційній лікарні з початку 2026 року виявили два випадки хантавірусної інфекції. Обидва пацієнти мали перебіг середньої тяжкості, пройшли лікування та одужали. Водночас фахівці попереджають про необхідність уважного ставлення до симптомів, схожих на грип або інші інфекції.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Хмельницької інфекційної лікарні у понеділок, 11 травня.

У Хмельницькій інфекційній лікарні повідомили про два підтверджені випадки хантавірусної інфекції від початку 2026 року. Пацієнти перебували у стані середньої тяжкості, але після лікування були виписані.

Лікарка-інфекціоністка Вікторія Бондар уточнила, що в одному випадку йшлося про геморагічну гарячку з нирковим синдромом. В іншому — про ураження печінки, висипання та високу температуру.

Фахівчиня підкреслила ефективність лікування та важливість своєчасного звернення по допомогу:

"Пацієнти успішно вилікувані та виписані".

Також вона пояснила, що хантавіруси переносять дикі гризуни, а зараження відбувається переважно через контакт із їхніми виділеннями.

Крім того, лікарка розповіла про особливості поширення вірусу у світі:

"У різних регіонах світу циркулюють різні штами. Більшість із них не передаються від людини до людини".

Медики наголошують, що хвороба хоч і трапляється рідко, але може мати важкий перебіг. Вони радять не ігнорувати симптоми та своєчасно звертатися до лікаря при гарячці, болях або зміні кольору сечі.

Скриншот повідомлення Хмельницької інфекційної лікарні/Facebook

У Центрі громадського здоров’я оцінили ризик для України

У Центрі громадського здоров’я МОЗ заявили, що ризик поширення хантавірусу в Україні залишається низьким. Речник установи Микола Ганіч підкреслив, що тип вірусу, який виявили на круїзному лайнері MV Hondius, в Україні не фіксувався.

За його словами, в країні вже реєстрували окремі випадки хантавірусних інфекцій, але вони передавалися лише від гризунів. Людина від людини цей тип вірусу не поширюється.

"В Україні найчастіше реєструють випадки геморагічної гарячки з нирковим синдромом", — зазначив Микола Ганіч.

Він також додав, що інший штам — хантавірус "Андес" — може передаватися між людьми, але в Україні його не виявляли. Йдеться про випадки, зафіксовані на міжнародному рівні.

"Цей вірус може передаватися від людини до людини під час тривалого тісного контакту, але в Україні його ще не фіксували", — розповів Микола Ганіч.

У Центрі громадського здоров’я наголошують, що система епіднагляду дозволяє вчасно виявляти такі інфекції, а лікування є ефективним за умови раннього звернення.

Також фахівці радять дотримуватися профілактики: уникати контакту з гризунами, проводити вологе прибирання, використовувати захист і правильно зберігати продукти.

У ЄС оцінили ризики поширення хантавірусу як низькі

У Європейській комісії заявили, що загроза поширення хантавірусу в ЄС залишається низькою. Водночас там продовжують моніторинг ситуації та перебувають у режимі готовності.

Речниця Єврокомісії Ева Грнцірова повідомила, що оцінка базується на даних ВООЗ та міжнародних партнерів.

"Ми об’єднуємо зусилля держав-членів, Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, Всесвітньої організації охорони здоров’я та партнерів з G7, щоб забезпечити узгоджену та, головним чином, науково обґрунтовану реакцію", — заявила Ева Грнцірова.

Вона також додала, що ЄС уже організував евакуаційні рейси та продовжує підтримку країн у разі потреби.

Речниця розповіла про вже проведені заходи:

"Ми також активно підтримували та координували евакуацію, яку проводила Іспанія. Ми залишаємося в режимі готовності щодо додаткових транспортних засобів, логістичних потужностей та засобів захисту, якщо щось із цього знадобиться, і ми повідомлятимемо вам та громадськості про перевірену інформацію у міру розвитку ситуації".

Новини.LIVE інформували, що нещодавно лікар-інфекціоніст попередив, що вакцини та специфічного лікування від хантавірусу не існує. Він також зазначив, що особливо небезпечним є штам "Андес", який може передаватися від людини до людини. Найчастіше зараження відбувається під час прибирання приміщень, забруднених гризунами.

Новини.LIVE також писали, що четверо громадян України залишилися на борту лайнера MV Hondius, де раніше виявили хантавірус. Ще одного українця вирішили евакуювати спецрейсом у межах часткової евакуації екіпажу. У МЗС зазначили, що ознак захворювання серед українців на борту не виявили.