Вакцину проти хантавірусу досі не змогли створити

Вчені в лабораторії. Фото: Reuters/Go Nakamura

Спалах хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius застав вчених зненацька. Вони знову заявили про проблеми з розробкою вакцин і ліків проти цієї інфекції. На сьогодні не існує затвердженого лікування хантавірусу і широкодоступної вакцини.

Через це лікарі не мали ефективних інструментів допомоги, коли пасажири почали масово хворіти під час рейсу через Атлантичний океан, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.

Дослідники стверджують, що розробка препаратів роками стикається з нестачею фінансування. За словами фахівця Каліфорнійського університету Вайті Арумугасвамі, ситуація навколо спалаху стала серйозним попередженням для медичної системи. Учені зазначають, що хантавірус рідко вражає людей, тому дослідження тривалий час не вважалися пріоритетними.

При цьому деякі наукові групи займаються розробкою вакцин і методів лікування вже кілька десятиліть. Медики вважають, що за більшого фінансування ефективні препарати могли б з'явитися значно раніше.

Дезінфекція вчених після контакту з інфікованими. Фото: Reuters/Borja Suarez

Вакцини проти частини штамів залишаються обмеженими

Учені поділяють хантавіруси на дві основні групи: віруси Старого Світу та віруси Нового Світу. Спалах на лайнері MV Hondius пов'язують із вірусом Анд, який належить до групи Нового Світу і поширений на території Америки. Вакцини проти деяких варіантів вірусів Старого Світу вже існують, проте їхня ефективність залишається обмеженою. При цьому ліцензованих вакцин проти вірусів Нового Світу досі немає.

Наразі дослідження тривають на тваринних моделях, включно з лабораторними хом'яками. Учені зазначають, що рідкість заражень серед людей і відсутність достатньої кількості випадків у великих тварин серйозно ускладнюють проведення повноцінних випробувань. Це уповільнює як тестування препаратів, так і розробку потенційних вакцин проти захворювання.

Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius призвів щонайменше до трьох смертей серед пасажирів. Судно було змушене зупинитися біля берегів Кабо-Верде після появи хворих на борту.

