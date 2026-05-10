Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Польщі запровадили карантин через загрозу хантавірусу

У Польщі запровадили карантин через загрозу хантавірусу

Ua ru
Дата публікації: 10 травня 2026 09:43
У Польщі запровадили карантин через загрозу хантавірусу
Тест на хантавірус. Фото: Reuters

У Європі посилюють заходи безпеки через спалах небезпечного хантавірусу на борту круїзного лайнера MV Hondius. Після кількох смертей серед туристів під санітарний нагляд уже взяли контактну особу в Польщі.

Про це повідомляє RMF FM, передає Новини.LIVE.

У Польщі взяли під контроль одну людину яка контактувала з пасажирами MV Hondius

Головна санітарна інспекція Польщі підтвердила, що одна людина перебуває під медичним контролем через можливий контакт із пасажиркою лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу. Наразі жодних симптомів у неї не виявлено, однак лікарі спостерігатимуть за станом людини щонайменше сім днів.

Паралельно польські епідеміологи проводять масштабне розслідування та намагаються встановити всіх осіб, які могли контактувати з туристами після їхнього прибуття на берег. Сам лайнер MV Hondius нині прямує до Канарських островів, а серед членів екіпажу, за попередньою інформацією, є громадянин Польщі.

Хантавірус передається через гризунів — мишей, щурів та нориць. Інфікування може статися навіть без прямого контакту з твариною: достатньо вдихнути заражений пил або отримати вірус через пошкодження шкіри.

Читайте також:

Фахівці наголошують, що в Європі найчастіше фіксують штами хантавірусу, які викликають геморагічну лихоманку з ураженням нирок. Це захворювання потребує негайного лікування у стаціонарі та може мати тяжкі наслідки для здоров'я.

У Польщі такі випадки трапляються нечасто — щороку реєструють від кількох до кількадесяти заражень. Найбільш уразливими вважаються працівники лісових господарств та люди, які контактують із природним середовищем проживання гризунів.

Як повідомляли новини.LIVE, на іспанському острові Тенерифе спалахнули протести через прибуття круїзного лайнера. Попри домовленості уряду Іспанії з ВООЗ про дозвіл на висадку пасажирів, місцеві жителі заявили про загрозу для здоров'я населення.

Тим часом в Іспанії суд ухвалив рішення про примусовий карантин для 14 громадян країни, які перебували на борту MV Hondius. Їх ізолювали на сім днів у військовому госпіталі Мадрида для медичного спостереження.

Польща карантин хантавірус
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації