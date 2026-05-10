У Польщі запровадили карантин через загрозу хантавірусу

Тест на хантавірус. Фото: Reuters

У Європі посилюють заходи безпеки через спалах небезпечного хантавірусу на борту круїзного лайнера MV Hondius. Після кількох смертей серед туристів під санітарний нагляд уже взяли контактну особу в Польщі.

Про це повідомляє RMF FM.

У Польщі взяли під контроль одну людину яка контактувала з пасажирами MV Hondius

Головна санітарна інспекція Польщі підтвердила, що одна людина перебуває під медичним контролем через можливий контакт із пасажиркою лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу. Наразі жодних симптомів у неї не виявлено, однак лікарі спостерігатимуть за станом людини щонайменше сім днів.

Паралельно польські епідеміологи проводять масштабне розслідування та намагаються встановити всіх осіб, які могли контактувати з туристами після їхнього прибуття на берег. Сам лайнер MV Hondius нині прямує до Канарських островів, а серед членів екіпажу, за попередньою інформацією, є громадянин Польщі.

Хантавірус передається через гризунів — мишей, щурів та нориць. Інфікування може статися навіть без прямого контакту з твариною: достатньо вдихнути заражений пил або отримати вірус через пошкодження шкіри.

Фахівці наголошують, що в Європі найчастіше фіксують штами хантавірусу, які викликають геморагічну лихоманку з ураженням нирок. Це захворювання потребує негайного лікування у стаціонарі та може мати тяжкі наслідки для здоров'я.

У Польщі такі випадки трапляються нечасто — щороку реєструють від кількох до кількадесяти заражень. Найбільш уразливими вважаються працівники лісових господарств та люди, які контактують із природним середовищем проживання гризунів.

Як повідомляли новини.LIVE, на іспанському острові Тенерифе спалахнули протести через прибуття круїзного лайнера. Попри домовленості уряду Іспанії з ВООЗ про дозвіл на висадку пасажирів, місцеві жителі заявили про загрозу для здоров'я населення.

Тим часом в Іспанії суд ухвалив рішення про примусовий карантин для 14 громадян країни, які перебували на борту MV Hondius. Їх ізолювали на сім днів у військовому госпіталі Мадрида для медичного спостереження.