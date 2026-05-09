На Тенерифе спалахнули протести через наближення MV Hondius

Протест на Тенерифе.

Мешканці іспанського острова Тенерифе вийшли на протест проти прибуття судна MV Hondius, на якому спалахнув хантавірус. Напередодні уряд Іспанії домовився із ВООЗ, що пасажирам там дозволять висадитися. Портові робітники Тенерифе зібралися біля будівлі парламенту Канарських островів у місті Санта-Крус. Люди заявляють, що прибуття судна може становити ризик для їхнього здоровʼя.

Про це повідомляє BBC у суботу, 9 травня, передає Новини.LIVE.

Dozens of Tenerife port workers protested against the arrival of the hantavirus-hit cruise ship, the MV Hondius, which is expected to arrive at the Spanish Canary Islands https://t.co/ct1d5F7MdU pic.twitter.com/czat7HpQSG — Reuters (@Reuters) May 8, 2026

Протест через наближення MV Hondius до Тенерифе

"Нам не подобається ідея того, що нам дозволять працювати в порту без спеціальних заходів безпеки чи інформації, коли наближається заражений човен", — сказала Джоана Батіста з місцевої профспілки портових працівників, яка брала участь у заході.

Протест через прибуття судна, на якому спалахнув хантавірус.

Частина її колег заявила, що може перешкодити заходу круїзного судна, якщо їхні вимоги не буде задоволено.

"Якщо судно збирається зупинитися тут, то нехай зупиняється, але за умови вжиття необхідних заходів. Місцевим жителям потрібно пояснити, як це на них вплине, як будуть перевозитися пасажири. Нам насамперед потрібна впевненість", — заявила Батіста.

Участь в протесті взяла також дієтолог Марія де ла Лус Седеньйо. За її словами, це остання крапля терпіння жителів Канарських островів, ймовірно, маючи на увазі постійний приплив тисяч нелегальних мігрантів на човнах із Північної та Західної Африки.

Акція протесту.

Центральний уряд під керівництвом соціалістів відкинув звинувачення у непрозорих діях і пояснив деталі організації прибуття судна. Замість заходу безпосередньо в порт Тенерифе лайнер стане на якір у морі, після чого пасажирів доставлять до промислового порту Гранаділья, розташованого подалі від житлових зон.

Звідти людей або репатріюють, або, як у випадку 14 громадян Іспанії, перевезуть до Мадрида для проходження карантину.

За словами голови агентства цивільного захисту Іспанії Вірджинії Барконес, між пасажирами та місцевими жителями не буде жодного контакту.

Що відомо про поширення хантавірусу у світі

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на AP, на круїзному лайнері MV Hondius зафіксували спалах хантавірусу, який спричинив смертельні випадки та зараження. Серед пасажирів перебувають п’ятеро українців. Їхній стан стабільний, симптомів хвороби не виявлено.

Згодом в Ізраїлі підтвердили ще один випадок інфікування — пацієнт нещодавно був у Східній Європі. Тим часом у різних країнах продовжують розшук пасажирів лайнера, які могли залишити судно без медичного огляду.

У ВООЗ наголошують, що ризик масштабного поширення низький, оскільки вірус рідко передається між людьми, а його основними носіями є гризуни.

Також нові підозри зараження зафіксували в Іспанії та на острові Тристан-да-Кунья. Крім того, суд в Іспанії відправив на примусовий карантин 14 громадян, які були пасажирами MV Hondius.