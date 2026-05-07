Медики в захисних костюмах.

В Ізраїлі зафіксували перший випадок хантавірусу. Його виявили в пацієнта після його поїздки до Східної Європи. Наразі його стан стабільний та він не потребує інтенсивної терапії або суворої ізоляції. Інфікований перебуває під медичним наглядом.

Про це повідомляє The Jerusalem Post у четвер, 7 травня, передає Новини.LIVE.

Перший випадок хантавірусу в Ізраїлі

Вважається, що інфікування відбулося декілька місяців тому під час перебування пацієнта у Східній Європі, а по медичну допомогу він звернувся вже після появи симптомів захворювання.

Після появи симптомів пацієнт здав аналіз на антитіла, який засвідчив контакт із хантавірусом. Згодом ПЛР-дослідження підтвердило наявність генетичного матеріалу вірусу, що остаточно вказало на інфікування.

Видання зазначає, що раніше декількох ізраїльтян підозрювали в зараженні вірусом під час подорожі Південною Америкою на борту круїзного лайнера MV Hondiu. Водночас наразі зафіксовано інфікування європейським штамом вірусу.

Що відомо про хантавірус

Хантавірус — це група вірусів, які передаються людині переважно від гризунів, зокрема щурів і мишей. Вони можуть спричиняти тяжкі захворювання, що уражають нирки, легені та серцево-судинну систему. У деяких випадках хвороба має високий рівень смертності — до 50%.

Найчастіше передається через вдихання частинок інфікованого пилу під час прибирання закритих, погано вентильованих приміщень, а також через контакт із забрудненими предметами чи їжею.

На початковому етапі симптоми можуть вводити в оману, адже нагадують звичайну вірусну інфекцію. Серед них — підвищена температура, озноб, м’язовий біль, головний біль, загальна слабкість, нудота, блювання, діарея та біль у животі.

Втім, при деяких штамах хантавірус згодом можуть виникати тяжкі ускладнення з боку легень. Йдеться про задишку, кашель, скупчення рідини в легенях, зниження артеріального тиску та порушення роботи серця.

Інші штами, які переважно поширені в Європі та Азії, можуть викликати геморагічний синдром. Він супроводжується ураженням нирок, зниженням артеріального тиску, порушенням їхньої функції та в окремих випадках внутрішніми кровотечами.

Тяжкість захворювання варіюється залежно від штаму, рівня впливу та загального стану здоров'я пацієнта.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Associated Press, на круїзному лайнері MV Hondius зафіксували спалах хантавірусу, внаслідок чого є загиблі та інфіковані.

Відомо, що на лайнері перебувають пʼятеро українців. Наразі їх стан задовільних, а симптомів захворювання не виявили. Відомо, що через симптоми інфікування з лайнера евакуювали пʼятьох людей.