Медики в защитных костюмах.

В Израиле зафиксировали первый случай хантавируса. Его обнаружили у пациента после его поездки в Восточную Европу. Сейчас его состояние стабильное и он не нуждается в интенсивной терапии или строгой изоляции. Инфицированный находится под медицинским наблюдением.

Об этом сообщает The Jerusalem Post в четверг, 7 мая, передает Новини.LIVE.

Первый случай хантавируса в Израиле

Считается, что инфицирование произошло несколько месяцев назад во время пребывания пациента в Восточной Европе, а за медицинской помощью он обратился уже после появления симптомов заболевания.

После появления симптомов пациент сдал анализ на антитела, который показал контакт с хантавирусом. Впоследствии ПЦР-исследование подтвердило наличие генетического материала вируса, что окончательно указало на инфицирование.

Издание отмечает, что ранее нескольких израильтян подозревали в заражении вирусом во время путешествия по Южной Америке на борту круизного лайнера MV Hondiu. В то же время сейчас зафиксировано инфицирование европейским штаммом вируса.

Что известно о хантавирусе

Хантавирус — это группа вирусов, которые передаются человеку преимущественно от грызунов, в частности крыс и мышей. Они могут вызывать тяжелые заболевания, поражающие почки, легкие и сердечно-сосудистую систему. В некоторых случаях болезнь имеет высокий уровень смертности — до 50%.

Чаще всего передается через вдыхание частиц инфицированной пыли во время уборки закрытых, плохо вентилируемых помещений, а также через контакт с загрязненными предметами или пищей.

На начальном этапе симптомы могут вводить в заблуждение, ведь напоминают обычную вирусную инфекцию. Среди них — повышенная температура, озноб, мышечная боль, головная боль, общая слабость, тошнота, рвота, диарея и боль в животе.

Впрочем, при некоторых штаммах хантавируса впоследствии могут возникать тяжелые осложнения со стороны легких. Речь идет об одышке, кашле, скоплении жидкости в легких, снижении артериального давления и нарушении работы сердца.

Другие штаммы, которые преимущественно распространены в Европе и Азии, могут вызвать геморрагический синдром. Он сопровождается поражением почек, снижением артериального давления, нарушением их функции и в отдельных случаях внутренними кровотечениями.

Тяжесть заболевания варьируется в зависимости от штамма, уровня воздействия и общего состояния здоровья пациента.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Associated Press, на круизном лайнере MV Hondius зафиксировали вспышку хантавируса, в результате чего есть погибшие и инфицированные.

Известно, что на лайнере находятся пятеро украинцев. Сейчас их состояние удовлетворительное, а симптомов заболевания не обнаружили. Известно, что из-за симптомов инфицирования с лайнера эвакуировали пятерых человек.