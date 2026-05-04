Главная Новости дня На круизном лайнере вспыхнул хантавирус: среди экипажа есть украинцы

Дата публикации 4 мая 2026 22:40
На круизном лайнере вспыхнул хантавирус: среди экипажа есть украинцы
Круизный лайнер Hondius. Фото: Reuters

На круизном лайнере MV Hondius зафиксировали вспышку хантавируса. Есть погибшие и несколько инфицированных. Среди экипажа находятся граждане Украины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Associated Press в понедельник, 4 мая.

На круизном лайнере вспыхнул вирус: на корабле есть украинцы

На борту судна, которое выполняло рейс из Аргентины в Кабо-Верде, обнаружили по меньшей мере один подтвержденный и несколько вероятных случаев заражения. По данным международных организаций и СМИ, три человека умерли, еще несколько находятся в тяжелом состоянии. В частности, один из пассажиров из Великобритании находится в реанимации в Южной Африке.

Часть больных эвакуировали в медицинские учреждения, однако двум членам экипажа не позволили сойти на берег в Кабо-Верде. Судно завершило маршрут 4 мая и сейчас находится на якоре вблизи столицы страны — Праи.

Как известно, хантавирус передается от грызунов и может вызвать тяжелые поражения легких или почек. Инкубационный период длится от одной до восьми недель, поэтому медики не исключают увеличения количества случаев.

Украинцы на борту лайнера, где вспыхнул вирус

В Министерстве иностранных дел сообщили, что среди инфицированных или погибших украинцев нет, однако граждане Украины находятся на судне.

"По сообщению посольства Украины в ЮАР, местные службы страны пребывания проинформировали, что граждан Украины среди лиц, у которых был подтвержден хантавирус, нет. По имеющейся информации, сейчас подтверждено шесть случаев заражения хантавирусом (пять граждан Нидерландов и один — Великобритании), из которых три летальных", — говорится в сообщении.

По обновленным данным, пятеро украинцев являются членами экипажа лайнера. По состоянию на 4 мая признаков ухудшения их здоровья не зафиксировано.

"Посольство поддерживает контакты с представителем компании-оператора. Ситуация находится на особом контроле МИД и посольства Украины в Нидерландах", — сообщили в министерстве.

Украинские дипломаты продолжают собирать информацию и контактируют с оператором судна. Пассажиры остаются на борту из соображений безопасности.

Новини.LIVE информировали, что недавно в Украине впервые зафиксировали новый субвариант COVID-19 под названием "Цикада". Его обнаружили специалисты Центра общественного здоровья во время лабораторных исследований. Сейчас этот вариант уже распространился в более чем 20 странах мира.

Новини.LIVE писали, что 11 марта 2026 года прошло ровно шесть лет с тех пор, как ВОЗ объявила COVID-19 глобальной пандемией из-за стремительного распространения вируса. Болезнь впервые появилась в конце 2019 года в китайском Ухане и, вероятно, передалась человеку от животных. После этого вирус быстро распространился по миру воздушно-капельным путем.

украинцы путешествие вирус
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
