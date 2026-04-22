Новый субвариант COVID-19: в Украине зафиксировали "Цикаду"

В Украине впервые зафиксировали заболевание "Цикадой". Это субвариант COVID-19, о котором впервые стало известно в конце 2024 года. Сейчас он распространен в 23 странах.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Минздрав.

Первый случай "Цикады" в Украине

Как отметили в Минздраве, в Украине впервые подтвердили случай заболевания новым субвариантом коронавируса линии Омикрон под названием "Цикада". Его обнаружили специалисты Центра общественного здоровья. Для исследования провели секвенирование — лабораторное исследование, позволяющее генетически расшифровать вирус. Кроме того, секвенирование показывает мутации, которые произошли в геноме вируса.

"Выявление такого субварианта подтверждает способность национальной системы общественного здоровья своевременно идентифицировать новые варианты вируса", — отмечают в Минздраве.

Специалисты отмечают, что пока не наблюдается признаков, которые могли бы свидетельствовать о повышенном эпидемическом риске. Поэтому новой масштабной волны заболеваемости ожидать не стоит.

Симптомы "Цикады"

Как отмечают в Минздраве, "Цикада" имеет такие же симптомы, как и другие варианты COVID-19:

насморк;

повышенная температура;

кашель;

головная боль;

усталость;

потеря обоняния или вкуса;

раздражение глаз или сыпь.

При первых признаках следует обратиться к врачу, чтобы диагностировать болезнь и начать лечение. Специалисты добавляют, что наиболее эффективным способом защитить себя от тяжелого течения COVID-19 остается вакцинация.

Как сообщали Новини.LIVE, около шести лет назад в ВОЗ заявили о пандемии из-за коронавируса. COVID-19 стремительно распространялся по миру, что повлекло рост числа больных и смертей.

