Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Новый субвариант COVID-19: в Украине зафиксировали "Цикаду"

Новый субвариант COVID-19: в Украине зафиксировали "Цикаду"

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 12:33
Новый субвариант COVID-19: в Украине зафиксировали "Цикаду"
Медперсонал в больнице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине впервые зафиксировали заболевание "Цикадой". Это субвариант COVID-19, о котором впервые стало известно в конце 2024 года. Сейчас он распространен в 23 странах.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Минздрав.

Первый случай "Цикады" в Украине

Как отметили в Минздраве, в Украине впервые подтвердили случай заболевания новым субвариантом коронавируса линии Омикрон под названием "Цикада". Его обнаружили специалисты Центра общественного здоровья. Для исследования провели секвенирование — лабораторное исследование, позволяющее генетически расшифровать вирус. Кроме того, секвенирование показывает мутации, которые произошли в геноме вируса.

"Выявление такого субварианта подтверждает способность национальной системы общественного здоровья своевременно идентифицировать новые варианты вируса", — отмечают в Минздраве.

Перший випадок "Цикади" в Україні
Сообщение Минздрава. Фото: скриншот

Специалисты отмечают, что пока не наблюдается признаков, которые могли бы свидетельствовать о повышенном эпидемическом риске. Поэтому новой масштабной волны заболеваемости ожидать не стоит.

Симптомы "Цикады"

Как отмечают в Минздраве, "Цикада" имеет такие же симптомы, как и другие варианты COVID-19:

  • насморк;
  • повышенная температура;
  • кашель;
  • головная боль;
  • усталость;
  • потеря обоняния или вкуса;
  • раздражение глаз или сыпь.

При первых признаках следует обратиться к врачу, чтобы диагностировать болезнь и начать лечение. Специалисты добавляют, что наиболее эффективным способом защитить себя от тяжелого течения COVID-19 остается вакцинация.

Как сообщали Новини.LIVE, около шести лет назад в ВОЗ заявили о пандемии из-за коронавируса. COVID-19 стремительно распространялся по миру, что повлекло рост числа больных и смертей.

коронавирус заболевания COVID
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации