Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Умер выдающийся украинский трансплантолог Николай Поляков

Умер выдающийся украинский трансплантолог Николай Поляков

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 04:32
Николай Поляков умер 4 января - что известно о враче трансплантологе
Николай Поляков и другие врачи. Фото: facebook.com/irina.zaslavets

В воскресенье, 4 января, на 61-м году жизни скончался выдающийся украинский хирург и трансплантолог — Николай Николаевич Поляков. Он является человеком, который посвятил свою жизнь развитию трансплантационной медицины в Украине, а также внес вклад в создание современной сети трансплантационных центров.

Об этом в Facebook сообщают "Центр трансплантации КГКБ" и пишет директор развития в Первом медицинском объединении Львова Ирина Заславец.

Реклама
Читайте также:

Что известно о смерти Николая Полякова

"4 января 2026 года на 61-м году жизни перестало биться сердце выдающегося врача, нашего коллеги, учителя, человека с большой буквы Полякова Николая Николаевича. Николай Николаевич посвятил всю свою жизнь медицине, проявив гениальность и профессионализм в сфере трансплантологии и хирургии", — говорится в сообщении Центра трансплантации КГКБ.

Вчера, 6 января, в учебном корпусе на территории КНП "Киевская городская клиническая больница 1" состоялось прощание с украинским врачом.

Также прощание состоится сегодня в среду, 7 января, в 12:00. Однако на этот раз в городе Запорожье в Свято-Никольском храме по улице Песчаная 1. Похороны также состоятся в этот день в Запорожье.

Трансплантолог Микола Поляков помер 4 січня 2026 року
На 61 году жизни скончался Николай Поляков. Фото: facebook.com/academyChermak

Чем запомнился Поляков

Николай Николаевич родился 3 октября 1965 года в Ужгороде Закарпатской области. В 1988 году он с отличием окончил Запорожский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело". Во время учебы работал санитаром патологоанатомического отделения Запорожской клинической областной больницы.

После этого все эти годы у него была большая карьера врача, а с 2022 года до момента смерти — он работал в должности врача трансплантолога отдела трансплантации КНП "Киевская городская клиническая больница 1".

Выдающийся украинский врач является автором более 50 научных работ, а также учебников для врачей-субординаторов и врачей-интернов. Кроме того, он автор учебника по хирургии для студентов медицинских вузов.

Николай Поляков был чутким и внимательным к пациентам, и пользовался высоким авторитетом среди врачей-хирургов и врачей-трансплантологов Украины.

"Понимая потребность трансплантации в стране, он помог открыть центры трансплантации в городе Днепре в 2003 году, в городе Луганске в 2013 году, в городе Сумах в 2019 году. При его участии открыты центры трансплантации в Киевской областной клинической больнице, ООО "Капитал", медицинском центре "Универсальная клиника "Обериг", Национальной детской специализированной больнице "Охматдет", — добавили в заметке.

Микола Поляков помер
Евгения Полякова и Николай Поляков. Фото: facebook.com/centr.transplantacii.kmkl.i

Поляков дважды спас жизнь сыну одной женщины

Директор развития в Первом медицинском объединении Львова Ирина Заславец подтвердила информацию о смерти Николая Полякова и рассказала некоторые детали относительно того, как он спас многих людей.

В частности, она пишет, что женщина, которую зовут Светлана, дважды умоляла Полякова спасти жизнь ее сына.

"Трансплантолог Николай Поляков - один из первых в Украине, в Запорожье, когда-то пересаживал почки. Потом приехал в Харьков. В 2007 году он впервые пересадил почку и ее сыну. 10-летний Роман Коверя без операции не выжил бы, орган тогда ему согласилась отдать мама Светлана. А Николай Николаевич стал тем человеком, который подарил шанс на жизнь", — информирует Ирина.

Уже через 11 лет, в начале 2019 женщина снова умоляла врачей о помощи. Однако тогда врач не смог ничего сделать, поскольку трансплантации, даже родственные, оказались вне закона.

Вместо этого он посоветовал Светлане поехать в Киев к депутатам и просить их о разрешении. Также врач дал женщине телефон Ирины, которая описывает эту историю у себя в Facebook.

"Тогда вместе с ней мы поехали на заседание тогда это Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения, где благодаря ей прозрела часть нардепов, разблокировав закон. После этого Николай Поляков во второй раз спас ее сына. И мы вместе с ним и его мамой даже поднялись на Говерлу", — указано в публикации.

Также женщина рассказала, что в апреле 2021 года она вместе с Михаилом Поляковым летела в Запорожье самолетом за почкой для 11-летнего мальчика из "Охматдета". Тогда Поляков работал там. Орган в сопровождении полиции привезли под утро и в результате еще один ребенок выжил.

"На самом деле, не сосчитать, сколько людей сейчас живет благодаря тому, что их прооперировал Николай Поляков. Он имел специфический характер. С этим не поспорит никто, кто его знал. Но так же никто не поспорит с тем, что вчера с ним отошла в вечность целая эпоха. Николай Поляков умер. Сегодня с ним прощаются. Однако его дела точно продолжат жить во всех тех людях, которым он подарил жизнь. Покойся с миром", — резюмировала Ирина.

Напомним, 15 декабря стало известно, что в возрасте 37 лет скончался украинский боксер Богдан Процишин. Бывший представитель среднего и полутяжелого веса в последнее время избегал публичности.

Также мы писали, что в пятницу, 12 декабря, во Львове в результате болезни умер известный украинский певец Степан Гига. Ему было 66 лет.

Киев смерть похороны трансплантация органов врачи медицина
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации