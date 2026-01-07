Николай Поляков умер 4 января - что известно о враче трансплантологе

Николай Поляков и другие врачи. Фото: facebook.com/irina.zaslavets

В воскресенье, 4 января, на 61-м году жизни скончался выдающийся украинский хирург и трансплантолог — Николай Николаевич Поляков. Он является человеком, который посвятил свою жизнь развитию трансплантационной медицины в Украине, а также внес вклад в создание современной сети трансплантационных центров.

Об этом в Facebook сообщают "Центр трансплантации КГКБ" и пишет директор развития в Первом медицинском объединении Львова Ирина Заславец.

Реклама

Читайте также:

Что известно о смерти Николая Полякова

"4 января 2026 года на 61-м году жизни перестало биться сердце выдающегося врача, нашего коллеги, учителя, человека с большой буквы Полякова Николая Николаевича. Николай Николаевич посвятил всю свою жизнь медицине, проявив гениальность и профессионализм в сфере трансплантологии и хирургии", — говорится в сообщении Центра трансплантации КГКБ.

Вчера, 6 января, в учебном корпусе на территории КНП "Киевская городская клиническая больница 1" состоялось прощание с украинским врачом.

Также прощание состоится сегодня в среду, 7 января, в 12:00. Однако на этот раз в городе Запорожье в Свято-Никольском храме по улице Песчаная 1. Похороны также состоятся в этот день в Запорожье.

На 61 году жизни скончался Николай Поляков. Фото: facebook.com/academyChermak

Чем запомнился Поляков

Николай Николаевич родился 3 октября 1965 года в Ужгороде Закарпатской области. В 1988 году он с отличием окончил Запорожский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело". Во время учебы работал санитаром патологоанатомического отделения Запорожской клинической областной больницы.

После этого все эти годы у него была большая карьера врача, а с 2022 года до момента смерти — он работал в должности врача трансплантолога отдела трансплантации КНП "Киевская городская клиническая больница 1".

Выдающийся украинский врач является автором более 50 научных работ, а также учебников для врачей-субординаторов и врачей-интернов. Кроме того, он автор учебника по хирургии для студентов медицинских вузов.

Николай Поляков был чутким и внимательным к пациентам, и пользовался высоким авторитетом среди врачей-хирургов и врачей-трансплантологов Украины.

"Понимая потребность трансплантации в стране, он помог открыть центры трансплантации в городе Днепре в 2003 году, в городе Луганске в 2013 году, в городе Сумах в 2019 году. При его участии открыты центры трансплантации в Киевской областной клинической больнице, ООО "Капитал", медицинском центре "Универсальная клиника "Обериг", Национальной детской специализированной больнице "Охматдет", — добавили в заметке.

Евгения Полякова и Николай Поляков. Фото: facebook.com/centr.transplantacii.kmkl.i

Поляков дважды спас жизнь сыну одной женщины

Директор развития в Первом медицинском объединении Львова Ирина Заславец подтвердила информацию о смерти Николая Полякова и рассказала некоторые детали относительно того, как он спас многих людей.

В частности, она пишет, что женщина, которую зовут Светлана, дважды умоляла Полякова спасти жизнь ее сына.

"Трансплантолог Николай Поляков - один из первых в Украине, в Запорожье, когда-то пересаживал почки. Потом приехал в Харьков. В 2007 году он впервые пересадил почку и ее сыну. 10-летний Роман Коверя без операции не выжил бы, орган тогда ему согласилась отдать мама Светлана. А Николай Николаевич стал тем человеком, который подарил шанс на жизнь", — информирует Ирина.

Уже через 11 лет, в начале 2019 женщина снова умоляла врачей о помощи. Однако тогда врач не смог ничего сделать, поскольку трансплантации, даже родственные, оказались вне закона.

Вместо этого он посоветовал Светлане поехать в Киев к депутатам и просить их о разрешении. Также врач дал женщине телефон Ирины, которая описывает эту историю у себя в Facebook.

"Тогда вместе с ней мы поехали на заседание тогда это Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения, где благодаря ей прозрела часть нардепов, разблокировав закон. После этого Николай Поляков во второй раз спас ее сына. И мы вместе с ним и его мамой даже поднялись на Говерлу", — указано в публикации.

Также женщина рассказала, что в апреле 2021 года она вместе с Михаилом Поляковым летела в Запорожье самолетом за почкой для 11-летнего мальчика из "Охматдета". Тогда Поляков работал там. Орган в сопровождении полиции привезли под утро и в результате еще один ребенок выжил.

"На самом деле, не сосчитать, сколько людей сейчас живет благодаря тому, что их прооперировал Николай Поляков. Он имел специфический характер. С этим не поспорит никто, кто его знал. Но так же никто не поспорит с тем, что вчера с ним отошла в вечность целая эпоха. Николай Поляков умер. Сегодня с ним прощаются. Однако его дела точно продолжат жить во всех тех людях, которым он подарил жизнь. Покойся с миром", — резюмировала Ирина.

Напомним, 15 декабря стало известно, что в возрасте 37 лет скончался украинский боксер Богдан Процишин. Бывший представитель среднего и полутяжелого веса в последнее время избегал публичности.

Также мы писали, что в пятницу, 12 декабря, во Львове в результате болезни умер известный украинский певец Степан Гига. Ему было 66 лет.