Микола Поляков помер 4 січня - що відомо про лікаря трансплантолога

Микола Поляков та інші лікарі. Фото: facebook.com/irina.zaslavets

У неділю, 4 січня, на 61-му році життя помер видатний український хірург і трансплантолог — Микола Миколайович Поляков. Він є людиною, яка присвятила своє життя розвитку трансплантаційної медицини в Україні, а також зробила внесок у створення сучасної мережі трансплантаційних центрів.

Про це у Facebook повідомляють "Центр трансплантації КМКЛ" та пише директорка розвитку у Першому медичному об'єднанні Львова Ірина Заславець.

Що відомо про смерть Миколу Полякова

"4 січня 2026 року на 61-му році життя перестало битися серце видатного лікаря, нашого колеги, вчителя, людини з великої літери Полякова Миколи Миколайовича. Микола Миколайович присвятив все своє життя медицині, проявивши геніальність і професіоналізм у сфері трансплантології та хірургії", — йдеться у повідомленні Центру трансплантації КМКЛ.

Вчора, 6 січня, в навчальному корпусі на території КНП "Київська міська клінічна лікарня 1" відбулося прощання з українським лікарем.

Також прощання відбудеться сьогодні у середу, 7 січня, о 12:00. Проте на цей раз у місті Запоріжжі у Свято-Нікольскому храмі за вулицею Піщана 1. Поховання також відбудуться в цей день у Запоріжжі.

На 61 році життя помер Микола Поляков. Фото: facebook.com/academyChermak

Чим запам'ятався Поляков

Микола Миколайович народився 3 жовтня 1965 року в Ужгороді Закарпатської області. У 1988 році він з відзнакою закінчив Запорізький державний медичний університет за спеціальністю "Лікувальна справа". Під час навчання працював санітаром патологоанатомічного відділення Запорізької клінічної обласної лікарні.

Після цього усі ці роки у нього була велика кар'єра лікаря, а з 2022 року до моменту смерті — він працював на посаді лікарі трансплантолога відділу трансплантації КНП "Київська міська клінічна лікарня 1".

Видатний український лікар є автором більш як понад 50 наукових робіт, а також підручників для лікарів-субординаторів та лікарів-інтернів. Окрім того, він автор підручника з хірургії для студентів медичних вузів.

Микола Поляков був чуйним та уважним до пацієнтів, і користувався високим авторитетом серед лікарів-хірургів та лікарів-трансплантологів України.

"Розуміючи потребу трансплантації в країні, він допоміг відкрити центри трансплантації у місті Дніпрі в 2003 році, у місті Луганську в 2013 році, у місті Сумах у 2019 році. За його участю відкриті центри трансплантації в Київській обласній клінічній лікарні, ТОВ "Капітал", медичному центрі "Універсальна клініка "Оберіг", Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит", — додали у дописі.

Євгенія Полякова та Микола Поляков. Фото: facebook.com/centr.transplantacii.kmkl.i

Поляков двічі врятував життя сину однієї жінки

Директорка розвитку у Першому медичному об'єднанні Львова Ірина Заславець підтвердила інформацію про смерть Миколи Полякова та розповіла деякі деталі щодо того, як він врятував багатьох людей.

Зокрема, вона пише, що жінка, яку звуть Світлана, двічі благала Полякова врятувати життя її сина.

"Трансплантолог Микола Поляков — один із перших в Україні, в Запоріжжі, колись пересаджував нирки. Потім приїхав у Харків. У 2007 році він вперше пересадив нирку і її сину. 10-річний Роман Коверя без операції не вижив би, орган тоді йому погодилася віддати мама Світлана. А Микола Миколайович став тією людиною, яка подарувала шанс на життя", — інформує Ірина.

Вже через 11 років, на початку 2019 жінка знову благала лікарі про допомогу. Однак тоді лікар не зміг нічого вдіяти, оскільки трансплантації, навіть родинні, опинилися поза законом.

Замість цього він порадив Світлана поїхати до Києва до депутатів та просити їх про дозвіл. Також лікар дав жінці телефон Ірини, яка описує цю історію у себе в Facebook.

"Тоді разом з нею ми поїхали на засідання тоді це Комітету ВРУ з питань охорони здоровя, де завдяки їй прозріла частина нардепів, розблокувавши закон. Після цього Микола Поляков вдруге врятував її сина. І ми разом з ним і його мамою навіть піднялися на Говерлу", — вказано у публікації.

Також жінка розповіла, що у квітні 2021 року вона разом з Михайлом Поляковим летіла до Запоріжжя літаком по нирку для 11-річного хлопчика з "Охматдиту". Тоді Поляков працював там. Орган у супроводі поліції привезли під ранок і в результаті ще одна дитина вижила.

"Насправді, годі й злічити, скільки людей зараз живе завдяки тому, що їх прооперував Микола Поляков. Він мав специфічний характер. З цим не посперечається ніхто, хто його знав. Але так само ніхто не посперечається з тим, що вчора із ним відійшла у вічність ціла епоха. Микола Поляков помер. Сьогодні із ним прощаються. Однак його справи точно продовжать жити у всіх тих людях, яким він подарував життя. Спочивайте з миром", — резюмувала Ірина.

