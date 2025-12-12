Помер український співак Степан Гіга

Степан Гіга. Фото: Facebook Степана Гіги

У п’ятницю, 12 грудня, у Львові внаслідок хвороби помер відомий співак Степан Гіга. Йому було 66 років.

Про це повідомляє ZAXID.NET з власних джерел.

Реклама

Читайте також:

Стапен Гіга помер

Степан Гіга помер в реанімації Першого ТМО Львова.

Раніше стало відомо, що в лікарні у важкому стані співак перебував ще з 19 листопада, кілька днів тому стало відомо, що співаку ампутували ногу.

Що відомо про Степана Гіга

Степан Гіга народився 16 листопада 1959 року в селі Білки на Закарпатті. Хист до музики почав проявляти ще у дитинстві, зокрема у школі співав в ансамблі та освоював гру на баяні.

У творчому доробку Гіги десятки популярних пісень. Але саме композиції "Яворина" та "Сон" стали безумовною візитівкою його творчості.

Наприкінці кар'єри Степан Петрович також передавав свій досвід молоді, викладаючи на кафедрі мистецьких дисциплін Ужгородського інституту культури і мистецтв.

Нагадаємо, нещодавно низку концертів Степана Гіги скасували у декількох містах України через проблеми зі здоровʼям.

А влітку виступ Степана Гіги бурхливо обговорювали в соцмережах. Люди звернули увагу на його зовнішній вигляд.