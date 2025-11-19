Концерти Степана Гіги скасували — яка причина

Український співак Степан Гіга. Фото: instagram.com/stepan.giga_official

Український співак Степан Гіга має проблеми зі здоров'ям. Через це скасували низку його концертів у різних містах.

Про це повідомили на офіційній сторінці Степана Гіги в Instagram 19 листопада.

Чому скасували концерти Степана Гіги

"Дорогі шанувальники! Змушені повідомити, що найближчі заплановані концерти ми повинні скасувати, у зв'язку із хворобою Степана Петровича та проведеним терміновим оперативним втручанням", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі його стан важкий, але стабільний. Артист отримує всю необхідну медичну допомогу, однак йому потрібен час для відновлення та реабілітації.

Водночас команда співака попросила вибачення за незручності та подякувала за розуміння та підтримку у цей важкий момент.

"Бажаємо Степану Петровичу швидкого одужання. Слідкуйте за оновленнями ми обов'язково повернемось", — зазначила команда Степана Гіги.

Скриншот допису команди Степана Гіги

