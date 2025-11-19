Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Концерти Степана Гіги скасували через хворобу — що сталося

Концерти Степана Гіги скасували через хворобу — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 17:30
Оновлено: 17:30
Концерти Степана Гіги скасували — яка причина
Український співак Степан Гіга. Фото: instagram.com/stepan.giga_official

Український співак Степан Гіга має проблеми зі здоров'ям. Через це скасували низку його концертів у різних містах.

Про це повідомили на офіційній сторінці Степана Гіги в Instagram 19 листопада. 

Реклама
Читайте також:

Чому скасували концерти Степана Гіги

"Дорогі шанувальники! Змушені повідомити, що найближчі заплановані концерти ми повинні скасувати, у зв'язку із хворобою Степана Петровича та проведеним терміновим оперативним втручанням", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі його стан важкий, але стабільний. Артист отримує всю необхідну медичну допомогу, однак йому потрібен час для відновлення та реабілітації. 

Водночас команда співака попросила вибачення за незручності та подякувала за розуміння та підтримку у цей важкий момент. 

"Бажаємо Степану Петровичу швидкого одужання. Слідкуйте за оновленнями ми обов'язково повернемось", — зазначила команда Степана Гіги.

Концерт Степана Гіги
Скриншот допису команди Степана Гіги

Нагадаємо, раніше низка співаків відмовилася від участі у новорічному концерті "Кварталу-95". Причиною цьому став корупційний скандал за участі Тимура Міндіча. 

Також ми писали, що продюсер Олі Поляковї погрожує новими заходами через відмову допускати співачку у Нацвідбір Євробачення. Вони хочуть змінити низку правил для участі. 

здоров'я концерт хвороба артисти співак Степан Гіга
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації