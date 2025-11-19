Концерты Степана Гиги отменили — какая причина

Украинский певец Степан Гига. Фото: instagram.com/stepan.giga_official

Украинский певец Степан Гига имеет проблемы со здоровьем. Из-за этого отменили ряд его концертов в разных городах.

Об этом сообщили на официальной странице Степана Гиги в Instagram 19 ноября.

Почему отменили концерты Степана Гиги

"Дорогие поклонники! Вынуждены сообщить, что ближайшие запланированные концерты мы должны отменить, в связи с болезнью Степана Петровича и проведенным срочным оперативным вмешательством", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас его состояние тяжелое, но стабильное. Артист получает всю необходимую медицинскую помощь, однако ему нужно время для восстановления и реабилитации.

В то же время команда певца извинилась за неудобства и поблагодарила за понимание и поддержку в этот трудный момент.

"Желаем Степану Петровичу скорейшего выздоровления. Следите за обновлениями мы обязательно вернемся", — отметила команда Степана Гиги.

Скриншот сообщения команды Степана Гиги

