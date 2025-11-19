Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Концерты Степана Гиги отменили из-за болезни — что произошло

Концерты Степана Гиги отменили из-за болезни — что произошло

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 17:30
обновлено: 17:30
Концерты Степана Гиги отменили — какая причина
Украинский певец Степан Гига. Фото: instagram.com/stepan.giga_official

Украинский певец Степан Гига имеет проблемы со здоровьем. Из-за этого отменили ряд его концертов в разных городах.

Об этом сообщили на официальной странице Степана Гиги в Instagram 19 ноября.

Реклама
Читайте также:

Почему отменили концерты Степана Гиги

"Дорогие поклонники! Вынуждены сообщить, что ближайшие запланированные концерты мы должны отменить, в связи с болезнью Степана Петровича и проведенным срочным оперативным вмешательством", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас его состояние тяжелое, но стабильное. Артист получает всю необходимую медицинскую помощь, однако ему нужно время для восстановления и реабилитации.

В то же время команда певца извинилась за неудобства и поблагодарила за понимание и поддержку в этот трудный момент.

"Желаем Степану Петровичу скорейшего выздоровления. Следите за обновлениями мы обязательно вернемся", — отметила команда Степана Гиги.

Концерт Степана Гіги
Скриншот сообщения команды Степана Гиги

Напомним, ранее ряд певцов отказался от участия в новогоднем концерте "Квартала-95". Причиной этому стал коррупционный скандал с участием Тимура Миндича.

Также мы писали, что продюсер Оли Поляковой угрожает новыми мерами из-за отказа допускать певицу в Нацотбор Евровидения. Они хотят изменить ряд правил для участия.

здоровье концерт болезнь артисты певец Степан Гига
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации