Певцы отказываются выступать в Квартале — реакция команды

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 18:01
обновлено: 18:01
Бойкот концерта Квартала-95 — реакция студии на отказ артистов
Артисты "Квартал-95". Фото: facebook.com/kvartal95

Ряд известных украинских артистов бойкотируют новогодний концерт студии "Квартал-95", который состоится 6-7 декабря. Причиной отказов стал недавний коррупционный скандал в сфере энергетики, где фигурирует Тимур Миндич.

Какова позиция артистов и что говорят в студии "Квартал-95" — читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Позиция "Квартала-95"

"Мы хотим обратиться ко всем прямо. "Квартал 95" — это не просто проект. Это команда, которая более 20 лет создает юмор, поддерживает моральный дух страны, работает в самые сложные времена и остается рядом со зрителем, когда это важно больше всего. Мы — сотни людей, не один человек и не один информационный повод", — сказали в студии.

Там отметили, что "не позволят втягивать себя в политические игры или манипуляции". В "Квартале-95" отметили, что не имеют отношения ни к каким бизнесам их акционеров или политическим процессам. Кроме того, в ведомстве подчеркнули — то, что происходит сейчас, не имеет прямого отношения ни к их работе, ни к творчеству.

""Квартал 95" был, есть и будет. Мы себя будем защищать. Мы не боимся. Мы продолжаем работать для вас и с вами. 6-7 декабря мы ждем вас на наших концертах. Там вы сможете увидеть наше отношение к происходящему и услышать нашу позицию. Мы говорим на языке творчества и честного юмора — это наша сила", — отметили в студии "Квартал-95".

Артисти бойкотують концерт Кварталу-95
Афиша новогоднего концерта "Квартала-95". Фото: facebook.com/kvartal95

Артисты бойкотируют концерт "Квартала-95"

Накануне ряд украинских артистов отказались участвовать в новогоднем концерте "Квартала-95". Так, певица KOLA сообщила в своем Instagram, что ее выступления не будет.

"Внимание, моего выступления на Вечернем Квартале 6 и 7 декабря не будет", — написала певица.

Бойкот концерту Кварталу-95 артистами
Скриншот stories певицы KOLA

Кроме того, от участия отказался хор "Гомін".

"Поздравляем, друзья! Хор "Гомін" не будет участвовать в концерте Квартал-95", — говорится в их сообщении.

null
Скриншот сообщения хора "Гомон"

Также объявление об отмене участия в концерте появилось на Instagram-странице официального фанклуба Надежды Дорофеевой.

null
Скриншот stories фанклуба Надежды Дорофеевой

Зато другие заявленные звезды, такие как MONATIK, "Антитела", Позитив, Ирина Билык, "Древо" и "KAZKA", пока публично не комментировали свое участие в концерте "Квартала-95".

Что предшествовало

Напомним, 10 ноября НАБУ проводило обыски у Тимура Миндича, который является совладельцем "Квартала-95". За несколько часов до этого он выехал из Украины.

По данным правоохранителей, он является организатором масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере. Основным направлением деятельности было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Уже 11 ноября Миндичу объявили о подозрении. Под оперативным псевдонимом "Карлсон" он координировал деятельность организации.

скандал коррупция Квартал 95 артисты Тимур Миндич
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
