Бойкот концерту Кварталу-95 — реакція студії на відмову артистів

Співаки відмовляються виступати в Кварталі — реакція команди
Низка відомих українських артистів бойкотують новорічний концерт студії "Квартал-95", який відбудеться 6-7 грудня. Причиною відмов став нещодавній корупційний скандал в сфері енергетики, де фігурує Тимур Міндіч.
Яка позиція артистів і що кажуть в студії "Квартал-95" — читайте в матеріалі Новини.LIVE.
Позиція "Кварталу-95"
"Ми хочемо звернутися до всіх прямо. "Квартал 95" — це не просто проєкт. Це команда, яка понад 20 років створює гумор, підтримує моральний дух країни, працює в найскладніші часи й залишається поруч із глядачем, коли це важливо найбільше. Ми — сотні людей, не одна особа і не один інформаційний привід", — сказали в студії.
Там наголосили, що "не дозволять втягувати себе у політичні ігри чи маніпуляції". У "Кварталі-95" зазначили, що не мають дотичності до жодних бізнесів їхніх акціонерів чи політичних процесів. Крім того, у відомстві підкреслили — те, що відбувається зараз, не має прямого стосунку ні до їхньої роботи, ні до творчості.
""Квартал 95" був, є і буде. Ми себе захищатимемо. Ми не боїмося. Ми продовжуємо працювати для вас і з вами. 6–7 грудня ми чекаємо вас на наших концертах. Там ви зможете побачити наше ставлення до того, що відбувається і почути нашу позицію. Ми говоримо мовою творчості та чесного гумору — це наша сила", — зауважили у студії "Квартал-95".
Артисти бойкотують концерт "Кварталу-95"
Напередодні низка українських артистів відмовилися брати участь у новорічному концерті "Кварталу-95". Так, співачка KOLA повідомила у своєму Instagram, що її виступу не буде.
"Увага, мого виступу на Вечірньому Кварталі 6 і 7 грудня не буде", — написала співачка.
Крім того, від участі відмовився хор "Гомін".
"Вітаємо, друзі! Хор "Гомін" не братиме участь у концерті Квартал-95", — йдеться у їхньому дописі.
Також оголошення про скасування участі у концерті з'явилося на Instagram-сторінці офіційного фанклубу Надії Дорофєєвої.
Натомість інші заявлені зірки, такі як MONATIK, "Антитіла", Позитив, Ірина Білик, "Древо" та "KAZKA", поки публічно не коментували свою участь у концерті "Кварталу-95".
Що передувало
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ проводило обшуки у Тимура Міндіча, який є співвласником "Кварталу-95". За кілька годин до цього він виїхав з України.
За даними правоохоронців, він є організатором масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Основним напрямком діяльності було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
Вже 11 листопада Міндічу оголосили про підозру. Під оперативним псевдонімом "Карлсон" він координував діяльність організації.
