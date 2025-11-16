Відео
Україна
Відео

Головна Новини дня Співаки відмовляються виступати в Кварталі — реакція команди

Співаки відмовляються виступати в Кварталі — реакція команди

Дата публікації: 16 листопада 2025 18:01
Оновлено: 18:01
Бойкот концерту Кварталу-95 — реакція студії на відмову артистів
Артисти "Квартал-95". Фото: facebook.com/kvartal95

Низка відомих українських артистів бойкотують новорічний концерт студії "Квартал-95", який відбудеться 6-7 грудня. Причиною відмов став нещодавній корупційний скандал в сфері енергетики, де фігурує Тимур Міндіч

Яка позиція артистів і що кажуть в студії "Квартал-95" — читайте в матеріалі Новини.LIVE

Позиція "Кварталу-95"

"Ми хочемо звернутися до всіх прямо. "Квартал 95" — це не просто проєкт. Це команда, яка понад 20 років створює гумор, підтримує моральний дух країни, працює в найскладніші часи й залишається поруч із глядачем, коли це важливо найбільше. Ми — сотні людей, не одна особа і не один інформаційний привід", — сказали в студії.

Там наголосили, що "не дозволять втягувати себе у політичні ігри чи маніпуляції". У "Кварталі-95" зазначили, що не мають дотичності до жодних бізнесів їхніх акціонерів чи політичних процесів. Крім того, у відомстві підкреслили — те, що відбувається зараз, не має прямого стосунку ні до їхньої роботи, ні до творчості.

""Квартал 95" був, є і буде. Ми себе захищатимемо. Ми не боїмося. Ми продовжуємо працювати для вас і з вами. 6–7 грудня ми чекаємо вас на наших концертах. Там ви зможете побачити наше ставлення до того, що відбувається і почути нашу позицію. Ми говоримо мовою творчості та чесного гумору — це наша сила", — зауважили у студії "Квартал-95". 

Артисти бойкотують концерт Кварталу-95
Афіша новорічного концерту "Кварталу-95". Фото: facebook.com/kvartal95 

Артисти бойкотують концерт "Кварталу-95"

Напередодні низка українських артистів відмовилися брати участь у новорічному концерті "Кварталу-95". Так, співачка KOLA повідомила у своєму Instagram, що її виступу не буде. 

"Увага, мого виступу на Вечірньому Кварталі 6 і 7 грудня не буде", — написала співачка.

Бойкот концерту Кварталу-95 артистами
Скриншот stories співачки KOLA

Крім того, від участі відмовився хор "Гомін". 

"Вітаємо, друзі! Хор "Гомін" не братиме участь у концерті Квартал-95", — йдеться у їхньому дописі.

null
Скриншот допису хору "Гомін"

Також оголошення про скасування участі у концерті з'явилося на Instagram-сторінці офіційного фанклубу Надії Дорофєєвої. 

null
Скриншот stories фанклубу Надії Дорофєєвої

Натомість інші заявлені зірки, такі як MONATIK, "Антитіла", Позитив, Ірина Білик, "Древо" та "KAZKA", поки публічно не коментували свою участь у концерті "Кварталу-95". 

Що передувало

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ проводило обшуки у Тимура Міндіча, який є співвласником "Кварталу-95". За кілька годин до цього він виїхав з України. 

За даними правоохоронців, він є організатором масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Основним напрямком діяльності було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Вже 11 листопада Міндічу оголосили про підозру. Під оперативним псевдонімом "Карлсон" він координував діяльність організації.

скандал корупція Квартал 95 артисти Тимур Міндіч
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
