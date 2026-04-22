Новий субваріант COVID-19: в Україні зафіксували "Цикаду"

Медперсонал в лікарні. Фото ілюстративне

В Україні вперше зафіксували захворювання на "Цикаду". Це субваріант COVID-19, про який вперше стало відомо наприкінці 2024 року. Наразі він поширений у 23 країнах.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на МОЗ.

Перший випадок "Цикади" в Україні

Як зазначили у МОЗ, в Україні вперше підтвердили випадок захворювання на новий субваріант коронавірусу лінії Омікрон під назвою "Цикада". Його виявили фахівці Центру громадського здоров'я. Для дослідження провели секвенування — лабораторне дослідження, що дає змогу генетично розшифрувати вірус. Крім того, секвенування показує мутації, які відбулися у геномі вірусу.

"Виявлення такого субваріанту підтверджує спроможність національної системи громадського здоров’я своєчасно ідентифікувати нові варіанти вірусу", — зазначають у МОЗ.

Фахівці наголошують, що наразі не спостерігається ознак, які могли б свідчити про підвищений епідемічний ризик. Відтак на нову масштабну хвилю захворюваності очікувати не варто.

Читайте також:

Симптоми "Цикади"

Як зазначають у МОЗ, "Цикада" має такі ж симптоми, як й інші варіанти COVID-19:

нежить;

підвищена температура;

кашель;

головний біль;

втома;

втрата нюху або смаку;

подразнення очей або висипи.

За перших ознак варто звернутися до лікаря, аби діагностувати хворобу та почати лікування. Фахівці додають, що найбільш ефективним способом захистити себе від тяжкого перебігу COVID-19 залишається вакцинація.

Як повідомляли Новини.LIVE, близько шести років тому у ВООЗ заявили про пандемію через коронавірус. COVID-19 стрімко поширювався світом, що спричинило зростання числа хворих і смертей.

Також ми писали про те, що у 61 рік помер видатний український хірург і трансплантолог. Микола Миколайович Поляков присвятив життя розвитку трансплантаційної медицини в Україні.