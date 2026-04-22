Новий субваріант COVID-19: в Україні зафіксували "Цикаду"
В Україні вперше зафіксували захворювання на "Цикаду". Це субваріант COVID-19, про який вперше стало відомо наприкінці 2024 року. Наразі він поширений у 23 країнах.
Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на МОЗ.
Перший випадок "Цикади" в Україні
Як зазначили у МОЗ, в Україні вперше підтвердили випадок захворювання на новий субваріант коронавірусу лінії Омікрон під назвою "Цикада". Його виявили фахівці Центру громадського здоров'я. Для дослідження провели секвенування — лабораторне дослідження, що дає змогу генетично розшифрувати вірус. Крім того, секвенування показує мутації, які відбулися у геномі вірусу.
"Виявлення такого субваріанту підтверджує спроможність національної системи громадського здоров’я своєчасно ідентифікувати нові варіанти вірусу", — зазначають у МОЗ.
Фахівці наголошують, що наразі не спостерігається ознак, які могли б свідчити про підвищений епідемічний ризик. Відтак на нову масштабну хвилю захворюваності очікувати не варто.
Симптоми "Цикади"
Як зазначають у МОЗ, "Цикада" має такі ж симптоми, як й інші варіанти COVID-19:
- нежить;
- підвищена температура;
- кашель;
- головний біль;
- втома;
- втрата нюху або смаку;
- подразнення очей або висипи.
За перших ознак варто звернутися до лікаря, аби діагностувати хворобу та почати лікування. Фахівці додають, що найбільш ефективним способом захистити себе від тяжкого перебігу COVID-19 залишається вакцинація.
Як повідомляли Новини.LIVE, близько шести років тому у ВООЗ заявили про пандемію через коронавірус. COVID-19 стрімко поширювався світом, що спричинило зростання числа хворих і смертей.
