COVID-19 — як з’явився вірус, коли було оголошено пандемію та скільки людей померли

Люди в масках у вагоні метро. Фото: УНІАН

Рівно шість років тому, 11 березня 2020 року, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила, що поширення нового коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19, стало пандемією. ВООЗ ухвалила це рішення через стрімке поширення хвороби, зростання числа хворих і смертей, а також через потребу спільних дій країн світу, щоб зупинити вірус.

Як виник коронавірус

COVID-19 вперше з’явився наприкінці 2019 року у місті Ухань (Китай). Перші випадки захворювання були зафіксовані серед людей, які відвідували місцевий ринок морепродуктів і диких тварин. Сам вірус належить до родини коронавірусів, яка включає віруси, що викликають простуду, а також тяжчі хвороби, як SARS і MERS.

Науковці вважають, що вірус передався людині від тварин, ймовірно від кажанів, а можливо через проміжну тварину, з якою люди контактували на ринку.

Після цього вірус почав швидко поширюватися серед людей, передаючись повітряно-крапельним шляхом — при кашлі, чханні або близькому контакті.

До кінця 2019 року і на початку 2020 року хвороба швидко розповсюдилася в Ухані, а потім і по інших регіонах Китаю. Через кілька місяців вірус уже був зафіксований у багатьох країнах світу.

Оголошення пандемії

Вірус швидко поширився по багатьох країнах і став серйозною загрозою для здоров’я людей. Після оголошення пандемії багато країн запровадили обмеження.

Госпіталізовані хворі з COVID-19. Фото: depositphotos

Також прискорилися дослідження вакцин і методів лікування COVID-19. А світова економіка зазнала серйозних втрат через закриття підприємств і зменшення пересування людей.

Перші випадки COVID-19 в Україні

В Україні перші випадки COVID-19 зафіксували наприкінці лютого 2020 року в Чернівецькій області 3 березня 2020 року. Захворів чоловік, який нещодавно повернувся з Італії — країни, де на той час спалах COVID-19 вже набрав великі масштаби. Хворого ізолювали.

Ввечері того ж дня близько 20 мешканців одного з будинків у мікрорайоні, де проживала сім’я чоловіка з підтвердженим COVID-19, вийшли на протест. Вони вимагали, щоб дружину хворого ізолювали від сусідів, висловлюючи обурення рішенням медиків дозволити їй залишатися вдома замість переведення до спеціального об’єкта обсервації.

Протестувальники попередили, що у разі невиконання їхньої вимоги вони перекриють дорогу.

Зрештою, дружина хворого погодилася залишити квартиру та відправитися до місця обсервації. До цього часу вона перебувала на самоізоляції у власному помешканні.

Уже 12 березня уряд оголосив карантин, який спочатку мав тривати до 3 квітня. Закрили школи, університети, культурні та спортивні заклади, обмежили масові заходи і роботу транспорту. Кордони закрили для більшості іноземців, а внутрішні поїздки — обмежили. Людям радили залишатися вдома, носити маски і дотримуватися дистанції.

Лікарі чекають на хворого з COVID-19. Фото: Львівська міська рада

У зв’язку з обмеженнями закрилися багато бізнесів.

Скільки людей померли

Станом на 2026 рік загальна кількість смертей від COVID-19 у світі оцінюється приблизно у 6,9–7 мільйонів осіб за офіційними даними ВООЗ.

В Україні офіційно зареєстровано понад 120 тисяч смертей, пов’язаних із COVID-19, хоча експерти вважають, що реальна цифра може бути вищою через недооблік і складнощі з діагностуванням на початку пандемії.

Яка ситуація з коронавірусом зараз

У жовтні 2025 року в Україні стартував новий епідемічний сезон захворюваності на грип та COVID-19. Очікується, що він триватиме до 17 травня.

Крім того, зафіксовано новий штам коронавірусу, який вражає голосові звʼязки, — "Стратус". Водночас зазвичай він не супроводжується високою температурою тіла або сильною ломотою.