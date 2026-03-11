История происхождения коронавируса и первые шаги по борьбе с ним

Люди в масках в вагоне метро. Фото: УНІАН

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 достигло масштабов пандемии. Причиной такого решения стало резкое увеличение числа заболевших и летальных случаев, а также необходимость координации международной борьбы с вирусом.

Как возник коронавирус

COVID-19 впервые появился в конце 2019 года в городе Ухань (Китай). Первые случаи заболевания были зафиксированы среди людей, которые посещали местный рынок морепродуктов и диких животных. Сам вирус относится к семейству коронавирусов, которое включает вирусы, вызывающие простуду, а также более тяжелые болезни, как SARS и MERS.

Ученые считают, что вирус передался человеку от животных, вероятно от летучих мышей, а возможно через промежуточное животное, с которым люди контактировали на рынке.

После этого вирус начал быстро распространяться среди людей, передаваясь воздушно-капельным путем — при кашле, чихании или близком контакте.

К концу 2019 года и в начале 2020 года болезнь быстро распространилась в Ухане, а затем и по другим регионам Китая. Через несколько месяцев вирус уже был зафиксирован во многих странах мира.

Объявление пандемии

Вирус быстро распространился по многим странам и стал серьезной угрозой для здоровья людей. После объявления пандемии многие страны ввели ограничения.

Госпитализированы больные с COVID-19. Фото: depositphotos

Также ускорились исследования вакцин и методов лечения COVID-19. А мировая экономика понесла серьезные потери из-за закрытия предприятий и уменьшения передвижения людей.

Первые случаи COVID-19 в Украине

В Украине первые случаи COVID-19 зафиксировали в конце февраля 2020 года в Черновицкой области 3 марта 2020 года. Заболел недавно вернувшийся из Италии — страны, где к тому времени вспышка COVID-19 уже приобрела большие масштабы. Больного изолировали.

Вечером того же дня около двадцати жителей одного из домов в микрорайоне, где жила семья мужчины с подтвержденным COVID-19, вышли на протест. Они требовали изоляции жены больного от соседей и выражали недовольство решением медиков позволить ей оставаться дома вместо перевода в специальное место обсервации.

Протестующие предупредили, что в случае невыполнения их требования они перекроют дорогу.

В итоге жена больного согласилась покинуть квартиру и отправиться в место обсервации. До этого времени она находилась на самоизоляции в своей квартире.

Уже 12 марта правительство объявило карантин, который сначала должен был продлиться до 3 апреля. Закрыли школы, университеты, культурные и спортивные учреждения, ограничили массовые мероприятия и работу транспорта. Границы закрыли для большинства иностранцев, а внутренние поездки — ограничили. Людям советовали оставаться дома, носить маски и соблюдать дистанцию.

Врачи ждут больного с COVID-19. Фото: Львовский городской совет

В связи с ограничениями закрылись многие бизнесы.

Сколько людей умерли

По состоянию на 2026 год общее количество смертей от COVID-19 в мире оценивается примерно в 6,9-7 миллионов человек по официальным данным ВОЗ.

В Украине официально зарегистрировано более 120 тысяч смертей, связанных с COVID-19, хотя эксперты считают, что реальная цифра может быть выше из-за недоучета и сложностей с диагностированием в начале пандемии.

Какая ситуация с коронавирусом сейчас

В октябре 2025 года в Украине стартовал новый эпидемический сезон заболеваемости гриппом и COVID-19. Ожидается, что он продлится до 17 мая.

Кроме того, зафиксирован новый штамм коронавируса, поражающий голосовые связи, — "Стратус". В то же время, обычно он не сопровождается высокой температурой тела или сильной ломотой.