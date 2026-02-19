Отруєння у Верховній Раді — стало відомо, яку інфекцію підхопили парламентарі

Нардепи в парламенті. Фото: пресслужба Ради

Захворювання народних депутатів України та працівників Апарату не пов’язані з харчуванням в їдальні Верховної Ради України. У них виявили норовірус.

19 лютого

Допис пресслужби ВР. Фото: скриншот

Результати аналізів

"Після повідомлень про можливі випадки отруєння Апарат Верховної Ради України негайно ініціював проведення комплексу заходів із залученням відповідних фахівців", — йдеться в повідомленні.

Для цього представники Центру превентивної медицини Державного управління справами та Київського міського та обласного центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ провели перевірку їдальні та її працівників, документації, продуктів харчування, процесу приготування їжі, проведено дослідження води питної та води для приготування їжі тощо.

"Дослідженням методом ПЛР встановлено, що в осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу — норовірус (гостре інфекційне захворювання, що часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом)", — зазначають у ВР.

Пресслужба запевняє, що Апаратом вжито додаткових заходів для недопущення поширення інфекції.

Що таке норовірус

Норовірус — це кишкову інфекцію, яка дуже швидко передається. Найчастіше вона викликає різке отруєння з блюванням і проносом.

Людина може заразитися через брудні руки, немиту їжу, воду або контакт із хворим. Вірус легко передається в школах, садках, лікарнях і будь-яких місцях, де багато людей.

Симптоми з’являються швидко — зазвичай протягом одного-двох днів після зараження. Це нудота, блювання, діарея, біль у животі, інколи температура і сильна слабкість. Хвороба триває недовго — приблизно 1–3 дні, але в цей час людина дуже заразна.

Спеціальних ліків від норовірусу немає. Головне — пити багато води, щоб не допустити зневоднення. Особливо уважними треба бути з дітьми та літніми людьми.

Історія з отруєнням нардепів

12 лютого Верховна Рада не змогла розглянути жодного питання через брак нардепів. Згодом з’явилася інформація, що частина парламентарів отруїлись у їдальні Верховної Ради.

За даними нардепки від "Слуги народу" Галини Третьякової, отруєння виявили в понад 38 народних депутатів. Водночас вона зазначила, що відсоток захворювань у службах ВРУ не збільшився.