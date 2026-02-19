Видео
Главная Новости дня Нардепы заболели норовирусом — что известно

Нардепы заболели норовирусом — что известно

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 11:49
Отравление в Верховной Раде — у нардепов обнаружили очень быстро передающуюся инфекцию
Нардепы в парламенте. Фото: пресс-служба Рады

Ухудшение состояния здоровья народных депутатов и сотрудников Аппарата не имеет отношения к питанию в столовой Верховной Рады. У больных подтвердили инфицирование норовирусом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Аппарата Верховной Рады в четверг, 19 февраля.

Сообщение пресс-службы ВР. Фото: скриншот

Результаты анализов

"После сообщений о возможных случаях отравления Аппарат Верховной Рады Украины немедленно инициировал проведение комплекса мероприятий с привлечением соответствующих специалистов", — говорится в сообщении.

Для этого представители Центра превентивной медицины Государственного управления делами и Киевского городского и областного центров контроля и профилактики болезней Минздрава провели проверку столовой и ее работников, документации, продуктов питания, процесса приготовления пищи, проведено исследование воды питьевой и воды для приготовления пищи и тому подобное.

"Исследованием методом ПЦР установлено, что у лиц, сдавших анализы, выявлен один и тот же тип вируса — норовирус (острое инфекционное заболевание, которое часто распространяется в закрытых и многолюдных помещениях и передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем)", — отмечают в ВР.

Пресс-служба уверяет, что Аппаратом приняты дополнительные меры для недопущения распространения инфекции.

Что такое норовирус

Норовирус — это кишечная инфекция, которая очень быстро передается. Чаще всего она вызывает резкое отравление с рвотой и поносом.

Человек может заразиться через грязные руки, немытую пищу, воду или контакт с больным. Вирус легко передается в школах, садиках, больницах и любых местах, где много людей.

Симптомы появляются быстро — обычно в течение одного-двух дней после заражения. Это тошнота, рвота, диарея, боль в животе, иногда температура и сильная слабость. Болезнь длится недолго — примерно 1-3 дня, но в это время человек очень заразен.

Специальных лекарств от норовируса нет. Главное — пить много воды, чтобы не допустить обезвоживания. Особенно внимательными надо быть с детьми и пожилыми людьми.

История с отравлением нардепов

12 февраля Верховная Рада не смогла рассмотреть ни одного вопроса из-за нехватки нардепов. Впоследствии появилась информация, что часть парламентариев отравились в столовой Верховной Рады.

По данным нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой, отравление обнаружили у более 38 народных депутатов. В то же время она отметила, что процент заболеваний в службах ВРУ не увеличился.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
