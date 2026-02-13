Нардепы заболели ротавирусом — что известно, названо количество

Отравление в Раде — сколько нардепов заболели
У более 38 народных депутатов Верховной Рады обнаружили отравление. Некоторые из них находятся под капельницами.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову в пятницу, 13 февраля.
Заболели ли другие работники Рады
"Я не заболела, в то же время много вопросов: как одновременно заболело более 38 народных депутатов при том, что за день до этого были здоровы (лечение вплоть до капельницы)", — написала Третьякова.
В то же время она отметила, что процент заболеваний в службах ВРУ не увеличился. Также здоровы техработники.
"Если это ротовирус — то почему родственники заболевших нду — здоровы?.... И наконец о реакции ТГ-каналов. Кому-то ну прям очень выгодно уничтожать репутационно законодательный орган, который несмотря на все — работает", — добавила нардеп.
Напомним, 12 февраля появилась информация, где именно могли отравиться нардепы.
Впоследствии пресс-служба ВР предоставила разъяснения и сообщила первые детали.
Читайте Новини.LIVE!