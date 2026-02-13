Нардепы заболели ротавирусом — что известно, названо количество

Зал заседания парламента. Фото: пресс-служба ВР

У более 38 народных депутатов Верховной Рады обнаружили отравление. Некоторые из них находятся под капельницами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову в пятницу, 13 февраля.

Сообщение Галины Третьяковой. Фото: скриншот

Заболели ли другие работники Рады

"Я не заболела, в то же время много вопросов: как одновременно заболело более 38 народных депутатов при том, что за день до этого были здоровы (лечение вплоть до капельницы)", — написала Третьякова.

В то же время она отметила, что процент заболеваний в службах ВРУ не увеличился. Также здоровы техработники.

"Если это ротовирус — то почему родственники заболевших нду — здоровы?.... И наконец о реакции ТГ-каналов. Кому-то ну прям очень выгодно уничтожать репутационно законодательный орган, который несмотря на все — работает", — добавила нардеп.

