В Раде массовое отравление депутатов — что известно

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 12:29
Часть депутатов Верховной Рады отравились
На заседании парламента почти нет нардепов. Фото: ВРУ

Часть депутатов Верховной Рады отравились. Это и стало причиной их отсутствия сегодня в парламенте.

Об этом сообщил нардепы Николай Тищенко и Ярослав Железняк в четверг, 12 февраля.

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Где отравились парламентарии

"Рада не рассмотрела ни один вопрос из-за нехватки голосов и на сегодня и этот пленарный закончила свою работу по рассмотрению вопросов повестки дня. Частично из-за отравления депутатов (как говорят вчера в столовой). И многие в командировках", — написал Железянк.

Тищенко тоже заявил, что народные избранники отравились в столовой ВР.

"Отравились народные депутаты и вынужденно приостановлена деятельность парламента. Наши коллеги отравились в столовой", — сказал он.

Впоследствии Тищенко опубликовал видео пустой столовой.

Кроме того, некоторые Telegram-каналы со ссылкой на источники в парламенте сообщают, что нардепы заболели ротавирусом.

Напомним, сегодня парламент не рассмотрел ни одного вопроса из повестки дня.

11 февраля Рада приняла важное решение о чествовании памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Верховная Рада отравление нардепы война в Украине парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
