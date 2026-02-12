В Раде массовое отравление депутатов — что известно
Часть депутатов Верховной Рады отравились. Это и стало причиной их отсутствия сегодня в парламенте.
Об этом сообщил нардепы Николай Тищенко и Ярослав Железняк в четверг, 12 февраля.
Где отравились парламентарии
"Рада не рассмотрела ни один вопрос из-за нехватки голосов и на сегодня и этот пленарный закончила свою работу по рассмотрению вопросов повестки дня. Частично из-за отравления депутатов (как говорят вчера в столовой). И многие в командировках", — написал Железянк.
Тищенко тоже заявил, что народные избранники отравились в столовой ВР.
"Отравились народные депутаты и вынужденно приостановлена деятельность парламента. Наши коллеги отравились в столовой", — сказал он.
Впоследствии Тищенко опубликовал видео пустой столовой.
Кроме того, некоторые Telegram-каналы со ссылкой на источники в парламенте сообщают, что нардепы заболели ротавирусом.
Напомним, сегодня парламент не рассмотрел ни одного вопроса из повестки дня.
11 февраля Рада приняла важное решение о чествовании памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.
