Україна
Рада досрочно завершила заседание — какая причина

Рада досрочно завершила заседание — какая причина

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 12:08
Сколько нардепов было в парламенте 12 февраля
Заседание Рады 12 февраля. Фото: кадр из видео

В четверг, 12 февраля, Верховная Рада завершила пленарный день, так и не рассмотрев ни одного вопроса. В зале не хватило голосов даже для изменения повестки дня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Читайте также:

Сколько нардепов сегодня было в парламенте

Максимальное количество нардепов, которое удалось зафиксировать в парламенте — 204. В результате — ни одного рассмотренного вопроса.

Предварительно, до 24 февраля голосований в парламенте не планируется.

Сегодня в повестке дня был ряд ратификаций.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент может разрешить украинцам игнорировать рабочие чаты.

11 февраля ВР одобрила предоставление отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации некоторым категориям граждан.

Кроме того, нардепы закрепили на законодательном уровне общенациональную минуту молчания.

Верховная Рада нардепы голосование парламент голоса
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
