Сколько нардепов было в парламенте 12 февраля

В четверг, 12 февраля, Верховная Рада завершила пленарный день, так и не рассмотрев ни одного вопроса. В зале не хватило голосов даже для изменения повестки дня.

Сколько нардепов сегодня было в парламенте

Максимальное количество нардепов, которое удалось зафиксировать в парламенте — 204. В результате — ни одного рассмотренного вопроса.

Предварительно, до 24 февраля голосований в парламенте не планируется.

Сегодня в повестке дня был ряд ратификаций.

