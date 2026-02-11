Видео
Главная Новости дня Минуту молчания закрепили на законодательном уровне — детали

Минуту молчания закрепили на законодательном уровне — детали

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 13:27
Минуту молчания будут объявлять все государственные органы
Минута молчания в Ужгороде. Фото: Zaholovok

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 14144 о чествовании памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. "За" проголосовали 260 нардепов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание парламента в среду, 11 февраля.

Что изменится

Государственные органы и органы местного самоуправления должны обеспечивать сообщение о начале и завершении общенациональной минуты молчания в подчиненных им учреждениях, предприятиях и организациях. Должностные лица, в свою очередь, обязаны информировать об этом на территориях, где они реализуют свои полномочия.

Сообщение о минуте молчания будут транслировать средства массовой информации независимо от формы собственности. Кроме того, предусмотрено использование систем оповещения и других каналов информирования для ее объявления.

Также ежегодно, в четвертую субботу ноября в 16:00, будет общенациональная минута молчания и акция "Зажги свечу" — чествование жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В сопроводительных материалах отмечается, что ежедневная общенациональная минута молчания является важным символическим актом благодарности, памяти и уважения. Она способствует единению общества, формирует культуру чествования погибших и укрепляет национальную солидарность в условиях войны.

Напомним, сегодня Верховная Рада также ввела годовую отсрочку для некоторых военнослужащих.

Кроме того, парламент хочет изменить законодательство в сфере инноваций.

Верховная Рада Голодомор погибшие парламент минута молчания
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
