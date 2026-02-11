Відео
Хвилину мовчання закріпили на законодавчому рівні — деталі

Дата публікації: 11 лютого 2026 13:27
Хвилину мовчання оголошовуватимуть усі державні органи
Хвилина мовчання в Ужгороді. Фото: Zaholovok

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 14144 щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. "За" проголосували 260 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання парламенту у середу, 11 лютого.

Читайте також:

Що зміниться

Державні органи та органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати повідомлення про початок і завершення загальнонаціональної хвилини мовчання у підпорядкованих їм установах, підприємствах та організаціях. Посадові особи, своєю чергою, зобов’язані інформувати про це на територіях, де вони реалізують свої повноваження.

Повідомлення про хвилину мовчання транслюватимуть засоби масової інформації незалежно від форми власності. Крім того, передбачено використання систем оповіщення та інших каналів інформування для її оголошення.

Також щороку, в четверту суботу листопада о 16:00, буде загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку" — вшанування жертв Голодомору 1932–1933 років.

У супровідних матеріалах наголошується, що щоденна загальнонаціональна хвилина мовчання є важливим символічним актом вдячності, пам’яті та шани. Вона сприяє єднанню суспільства, формує культуру вшанування загиблих і зміцнює національну солідарність в умовах війни.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада також запровадила річну відстрочку для деяких військовослужбовців.

Крім того, парламент хоче змінити законодавство у сфері інновацій.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
