Нові правила для інновацій — парламент готує зміни

Засідання Ради. Фото: пресслужба парламенту

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №13715 про підтримку та розвиток інноваційної діяльності. "За" проголосували 234 нардепи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання парламенту у середу, 11 лютого.

Ініціатором документа є Кабмін.

У супровідних документах зазначається, що Україна бере участь у низці міжнародних досліджень та рейтингів, що вимірюють рівень розвитку інновацій і здатність країни впроваджувати нові технології. Проте аналіз показників за 2014–2021 роки за кількома методиками оцінювання свідчить про те, що суттєвого прогресу у сфері підтримки інновацій не відбулося. Це вказує на брак системної та послідовної політики як з боку держави, так і з боку бізнесу, а також на відсутність відчутних проривів у розвитку інноваційної діяльності.

Наразі державну політику у сфері інновацій в Україні формують чотири міністерства, кожне з яких відповідає за свій напрям:

Міністерство освіти і науки опікується розвитком науки, освіти, науково-технічної та інноваційної діяльності, а також питаннями трансферу технологій.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства зосереджене на впровадженні інновацій у реальному секторі економіки.

Міністерство цифрової трансформації відповідає за розвиток цифрових технологій та інновацій у цій сфері.

Водночас Міністерство оборони формує і реалізує політику щодо інновацій у стратегічно важливих галузях промисловості.

"У результаті цього немає системного підходу до формування та реалізації політики у сфері інноваційної діяльності, а заходи щодо підтримки інноваційної діяльності формуються та реалізуються у кожній сфері окремо. Тому потрібен якісно новий підхід до розв’язання згаданих проблем", — зазначають в Кабміні.

Які зміни пропонуються

Підтриманий законопроєкт передбачає комплексні зміни у сфері інновацій. Зокрема, пропонується скасувати чинний Закон "Про інноваційну діяльність" і запровадити оновлені правила регулювання цієї сфери.

Документ має на меті модернізувати систему управління інноваційною політикою, чітко визначити її цілі та ключові завдання. Також планується створити більш сприятливі умови для розвитку стартапів, інноваційних екосистем і впровадження нових технологій.

Окрему увагу приділено державній підтримці: пропонується переглянути її форми, умови надання та визначити органи, які відповідатимуть за таку допомогу.

Крім того, документ спрямований на збільшення обсягів виробництва та продажу інноваційної продукції, а також на зростання кількості підприємств, що займаються інноваціями. У ширшому контексті йдеться про посилення інноваційного потенціалу країни, підтримку повоєнного відновлення економіки та впровадження сучасних екологічних, безпечних і енергоефективних технологій.

Нагадаємо, під час засідання 10 лютого парламент погодив створення в Україні безпекових центрів.

Також Рада дозволила проводити евакуацію дітей без згоди батьків.