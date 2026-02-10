Евакуація громадян. Ілюстративне фото: ДСНС

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому як закон урядовий законопроєкт №12353. Він врегульовує питання проведення обов’язкової евакуації цивільного населення з небезпечних територій.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, передає Новини.LIVE.

Нові правила обов’язкової евакуації під час війни

За словами Драп’ятого, ухвалення цього закону стало відповіддю на нагальну потребу посилити правові механізми захисту громадян у районах активних і можливих бойових дій, зокрема дітей, людей з інвалідністю, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення в умовах повномасштабної війни Росії проти України.

Новий закон передбачає, що рішення про обов’язкову евакуацію ухвалюватимуть військові адміністрації за поданням військового командування. Евакуація дітей здійснюватиметься разом із батьками або законними представниками за участю органів опіки та Національної поліції для забезпечення безпеки.

У випадках, коли батьки відмовляються вивозити дітей із зон активних бойових дій, примусову евакуацію здійснюватиме Національна поліція з подальшою передачею дітей органам опіки та піклування на безпечних територіях. Також закон дозволяє запроваджувати обмеження щодо в’їзду та перебування на територіях, з яких проводиться обов’язкова евакуація.

Богдан Драп’ятий наголосив, що законопроєкт понад рік проходив погодження та доопрацювання, щоб знайти оптимальні механізми захисту людей, які через вік або стан здоров’я не можуть самостійно подбати про власну безпеку. Він подякував усім, хто долучився до обговорення, а також відзначив роль голови профільного парламентського комітету Олега Бондаренка та народних депутатів, які підтримали ухвалення закону.

