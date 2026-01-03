Примусову евакуацію оголосили в Запорізькій та Дніпропетровській областях

Евакуація людей з прифронтових населених пунктів. Фото: t.me/OleksiiKuleba

З прифронтових населених пунктів у Запорізькій та Дніпропетровській областях оголосили примусову евакуацію. Загалом, евакуюють понад три тисячі дітей разом з батьками.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram.

Примусова евакуація з прифронтових населених пунктів

Кулеба розповів, що через складну безпекову ситуацію з 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей примусово евакуюють понад три тисячі дітей разом з батьками.

Як відомо, у Запорізькій області йдеться про евакуацію 651 дитини з чотирьох населених пунктів двох громад. У Дніпропетровській — евакуюють 2 463 дитини із 40 населених пунктів п'яти громад.

Евакуація дітей з батьками. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Примусова евакуація людей з прифронтових регіонів. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Крім того, окремо обговорили ситуацію в Чернігівській області. Там 30 грудня оголосили обов'язкову евакуацію у 14 населених пунктах: з трьох її вже завершили, а ще в 11 — триває.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України наголосив на важливості, що області, які приймають евакуйованих, скоординували дії та забезпечили належні умови для родин.

"Загалом з 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних областей уже евакуйовано 150 тисяч людей. Серед них — майже 18 тисяч дітей та понад 5 тисяч людей з обмеженою мобільністю", — повідомив Олексій Кулеба.

За його словами, для координації процесів працюють 17 транзитних центрів. Тут люди отримують комплексну підтримку: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також фінансову підтримку від держави та гуманітарних партнерських організацій.

Також відомо, що у місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб підготували понад 80 тисяч місць, що дозволяє забезпечувати людей після евакуації всім необхідним.

Також працює цілодобова гаряча лінія 15-48, де можна дізнатися всю необхідну інформацію щодо евакуації, тимчасового проживання, отримання статусу та допомоги для внутрішньо переміщених осіб тощо.

"Вдячні всім службам, волонтерським організаціям, прифронтовим громадам та ОВА за швидкі спільні дії та допомогу нашим громадянам", — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 30 грудня на Дніпропетровщині оголосили евакуацію з 45 населених пунктів. Йдеться про Синельниківський район.

Також примусову евакуацію оголошували у низці сіл на Чернігівщині. Прикордоння під щоденними обстрілами і попри це, там досі мешкає 300 людей.