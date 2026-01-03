Видео
Главная Новости дня В 58 населенных пунктах объявили принудительную эвакуацию

В 58 населенных пунктах объявили принудительную эвакуацию

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 07:28
Принудительную эвакуацию объявили в Запорожской и Днепропетровской областях
Эвакуация людей из прифронтовых населенных пунктов. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Из прифронтовых населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях объявили принудительную эвакуацию. В общем, эвакуируют более трех тысяч детей вместе с родителями.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram.

Кулеба рассказал, что из-за сложной ситуации с безопасностью из 44 прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей принудительно эвакуируют более трех тысяч детей вместе с родителями.

Как известно, в Запорожской области речь идет об эвакуации 651 ребенка из четырех населенных пунктов двух общин. В Днепропетровской — эвакуируют 2 463 ребенка из 40 населенных пунктов пяти общин.

Примусова евакуація з прифронтових населених пунктів
Эвакуация детей с родителями. Фото: t.me/OleksiiKuleba
Примусова евакуація з Дніпропетровської та Запорізької областей
Принудительная эвакуация людей из прифронтовых регионов. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Кроме того, отдельно обсудили ситуацию в Черниговской области. Там 30 декабря объявили обязательную эвакуацию в 14 населенных пунктах: из трех ее уже завершили, а еще в 11 — продолжается.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины отметил важность, что области, которые принимают эвакуированных, скоординировали действия и обеспечили надлежащие условия для семей.

"Всего с 1 июня с прифронтовых территорий в более безопасные области уже эвакуированы 150 тысяч человек. Среди них — почти 18 тысяч детей и более 5 тысяч людей с ограниченной мобильностью", — сообщил Алексей Кулеба.

По его словам, для координации процессов работают 17 транзитных центров. Здесь люди получают комплексную поддержку: гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную. Им помогают восстановить документы, оформить выплаты и социальные услуги, а также финансовую поддержку от государства и гуманитарных партнерских организаций.

Также известно, что в местах временного проживания внутренне перемещенных лиц подготовили более 80 тысяч мест, что позволяет обеспечивать людей после эвакуации всем необходимым.

Также работает круглосуточная горячая линия 15-48, где можно узнать всю необходимую информацию по эвакуации, временного проживания, получения статуса и помощи для внутренне перемещенных лиц и тому подобное.

"Благодарны всем службам, волонтерским организациям, прифронтовым общинам и ОВА за быстрые совместные действия и помощь нашим гражданам", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, 30 декабря на Днепропетровщине объявили эвакуацию из 45 населенных пунктов. Речь идет о Синельниковском районе.

Также принудительную эвакуацию объявляли в ряде сел на Черниговщине. Приграничье под ежедневными обстрелами и несмотря на это, там до сих пор живет 300 человек.

украинцы эвакуация опасность война в Украине фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
