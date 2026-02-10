Видео
Главная Новости дня Детей могут эвакуировать без согласия родителей —решение ВР

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 22:40
Новые правила обязательной эвакуации во время войны
Эвакуация граждан. Иллюстративное фото: ГСЧС

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом как закон правительственный законопроект №12353. Он регулирует вопрос проведения обязательной эвакуации гражданского населения из опасных территорий.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, передает Новини.LIVE.

Новые правила обязательной эвакуации во время войны

По словам Драпятого, принятие этого закона стало ответом на насущную необходимость усилить правовые механизмы защиты граждан в районах активных и возможных боевых действий, в частности детей, людей с инвалидностью, пожилых людей и других уязвимых категорий населения в условиях полномасштабной войны России против Украины.

Новый закон предусматривает, что решение об обязательной эвакуации будут принимать военные администрации по представлению военного командования. Эвакуация детей будет осуществляться вместе с родителями или законными представителями при участии органов опеки и Национальной полиции для обеспечения безопасности.

В случаях, когда родители отказываются вывозить детей из зон активных боевых действий, принудительную эвакуацию будет осуществлять Национальная полиция с последующей передачей детей органам опеки и попечительства на безопасных территориях. Также закон позволяет вводить ограничения по въезду и пребыванию на территориях, с которых проводится обязательная эвакуация.

Богдан Драпятый отметил, что законопроект более года проходил согласование и доработку, чтобы найти оптимальные механизмы защиты людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут самостоятельно позаботиться о собственной безопасности. Он поблагодарил всех, кто присоединился к обсуждению, а также отметил роль председателя профильного парламентского комитета Олега Бондаренко и народных депутатов, которые поддержали принятие закона.

Напомним, что в бригаде "Месть" продемонстрировали, как спасли раненого пограничника с фронта.

А кроме стало известно, что было объявлено принудительную эвакуацию из 58 населенных пунктов.

Верховная Рада дети эвакуация война в Украине фронт
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
