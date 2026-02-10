Відео
Головна Новини дня Центри безпеки та цифровий облік — Рада посилила цивільний захист

Центри безпеки та цифровий облік — Рада посилила цивільний захист

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 15:50
У громадах будуть створені центри безпеки, а рятувальиків візьмуть на цифровий облік — рішення Верховної Ради
Нардепи голосують. Фото: пресслужба Ради

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13454, спрямований на оновлення системи цивільного захисту в Україні. Документ передбачає зміни до кількох законів, які регулюють сферу техногенної та пожежної безпеки, діяльність органів місцевого самоврядування, а також питання містобудування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання парламенту у вівторок, 10 лютого.

проєкт
Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Облік рятувальників буде електронним

Цей закон підтримав 231 нардеп.

Документом створюється спеціальний Фонд захисних споруд.

Цей фонд фінансуватиме будівництво та ремонт укриттів, а також модернізацію об’єктів, які мають захищати людей під час небезпеки.

Крім того, у громадах будуть створені так звані центри безпеки. Це місця, де можуть бути разом рятувальники, медики та поліція. Якщо щось трапляється — вони зможуть швидше виїхати і допомогти.

Також документ уточнює обов’язки органів влади щодо запобігання надзвичайним подіям та ліквідації їхніх наслідків, а також визначає більш чіткі правила функціонування об’єктів підвищеної небезпеки.

Облік рятувальників буде електронним. Замість паперових списків і звітів буде цифрова система, де зберігатиметься інформація про офіційно зареєстровані аварійно-рятувальні та пожежно-рятувальні підрозділи. 

Нагадаємо, сьогодні парламент також підтримав законопроєкт про обов'язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках.

Крім того, ми повідомляли, коли Рада може ухвалити законопроєкт про відстрочку для військових, які відслужили рік по контракту "18–24".

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
