Головна Новини дня Подача тепла в будинки — які зміни ухвалила Рада

Подача тепла в будинки — які зміни ухвалила Рада

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 12:51
У будинках встановлять індивідуальні теплові пункти — навіщо
Голосування в парламенті. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14067, який передбачає обов'язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у житлових будинках та інших будівлях, під'єднаних до централізованих мереж. "За" проголосували 258 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання парламенту у вівторок, 10 лютого.

Читайте також:

Що передбачає законопроєкт

Ініціатором документа є Кабінет міністрів. Це ініціатива, спрямована на модернізацію системи централізованого теплопостачання в Україні.

Очікується, що це дозволить ефективніше регулювати подачу тепла та гарячої води, а також знизити витрати на транспортування теплової енергії. Тобто тепло не подаватиметься "на максимум", а контролюватиметься.

Згідно з законопроєктом, ІТП встановлюватимуть у всіх будинках, які приєднані до централізованого теплопостачання. Обслуговуванням займуться теплотранспортні організації.

Витрати на встановлення включатимуть до тарифу на транспортування теплової енергії, щоб люди не платили "з кишені" одноразово.

Також буде розроблено чіткий порядок монтажу й обслуговування ІТП, типовий договір зі споживачами, а також правила підготовки об’єктів до опалювального сезону.

Довідка

ІТП — це автоматизовані комплекси, які регулюють подачу тепла та гарячої води для конкретного будинку. Вони отримують теплоносій із центральної мережі та через теплообмінники передають його системам опалення та водопостачання будівлі. Завдяки цьому мешканці зможуть отримувати стабільне тепло та гарячу воду, гнучко регулювати споживання та суттєво економити на рахунках за опалення.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль нещодавно розповів, як Україна відновлює знищені електромережі.

Також ми писали, якою буде ціна за кіловат електрики з 1 березня 2026 року.

Кабінет міністрів Верховна Рада тепломережа опалення законопроєкт парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
