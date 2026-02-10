Видео
Главная Новости дня Подача тепла в дома — какие изменения приняла Рада

Подача тепла в дома — какие изменения приняла Рада

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 12:51
В домах установят индивидуальные тепловые пункты — зачем
Голосование в парламенте. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14067, который предусматривает обязательную установку индивидуальных теповых пунктов (ИТП) в жилых домах и других зданиях, подключенных к централизованным сетям. "За" проголосовали 258 нардепов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание парламента во вторник, 10 февраля.

Читайте также:

Что предусматривает законопроект

Инициатором документа является Кабинет министров. Это инициатива, направленная на модернизацию системы централизованного теплоснабжения в Украине.

Ожидается, что это позволит эффективнее регулировать подачу тепла и горячей воды, а также снизить расходы на транспортировку тепловой энергии. То есть тепло не будет подаваться "на максимум", а будет контролироваться.

Согласно законопроекту, ИТП будут устанавливать во всех домах, которые присоединены к централизованному теплоснабжению. Обслуживанием займутся теплотранспортные организации.

Расходы на установку будут включать в тариф на транспортировку тепловой энергии, чтобы люди не платили "из кармана" единоразово.

Также будет разработан четкий порядок монтажа и обслуживания ИТП, типовой договор с потребителями, а также правила подготовки объектов к отопительному сезону.

Справка

ИТП — это автоматизированные комплексы, которые регулируют подачу тепла и горячей воды для конкретного дома. Они получают теплоноситель из центральной сети и через теплообменники передают его системам отопления и водоснабжения здания. Благодаря этому жители смогут получать стабильное тепло и горячую воду, гибко регулировать потребление и существенно экономить на счетах за отопление.

Напомним, министр энергетики Денис Шмигаль недавно рассказал, как Украина восстанавливает разрушенные сети.

Также мы писали, какой будет цена за киловатт электричества с 1 марта 2026 года.

Кабинет министров Верховная Рада теплосеть отопление законопроект парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
