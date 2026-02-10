В домах установят индивидуальные тепловые пункты — зачем

Подача тепла в дома — какие изменения приняла Рада
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14067, который предусматривает обязательную установку индивидуальных теповых пунктов (ИТП) в жилых домах и других зданиях, подключенных к централизованным сетям. "За" проголосовали 258 нардепов.
Что предусматривает законопроект
Инициатором документа является Кабинет министров. Это инициатива, направленная на модернизацию системы централизованного теплоснабжения в Украине.
Ожидается, что это позволит эффективнее регулировать подачу тепла и горячей воды, а также снизить расходы на транспортировку тепловой энергии. То есть тепло не будет подаваться "на максимум", а будет контролироваться.
Согласно законопроекту, ИТП будут устанавливать во всех домах, которые присоединены к централизованному теплоснабжению. Обслуживанием займутся теплотранспортные организации.
Расходы на установку будут включать в тариф на транспортировку тепловой энергии, чтобы люди не платили "из кармана" единоразово.
Также будет разработан четкий порядок монтажа и обслуживания ИТП, типовой договор с потребителями, а также правила подготовки объектов к отопительному сезону.
Справка
ИТП — это автоматизированные комплексы, которые регулируют подачу тепла и горячей воды для конкретного дома. Они получают теплоноситель из центральной сети и через теплообменники передают его системам отопления и водоснабжения здания. Благодаря этому жители смогут получать стабильное тепло и горячую воду, гибко регулировать потребление и существенно экономить на счетах за отопление.
