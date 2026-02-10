В домах установят индивидуальные тепловые пункты — зачем

Голосование в парламенте. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14067, который предусматривает обязательную установку индивидуальных теповых пунктов (ИТП) в жилых домах и других зданиях, подключенных к централизованным сетям. "За" проголосовали 258 нардепов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание парламента во вторник, 10 февраля.

Что предусматривает законопроект

Инициатором документа является Кабинет министров. Это инициатива, направленная на модернизацию системы централизованного теплоснабжения в Украине.

Ожидается, что это позволит эффективнее регулировать подачу тепла и горячей воды, а также снизить расходы на транспортировку тепловой энергии. То есть тепло не будет подаваться "на максимум", а будет контролироваться.

Согласно законопроекту, ИТП будут устанавливать во всех домах, которые присоединены к централизованному теплоснабжению. Обслуживанием займутся теплотранспортные организации.

Расходы на установку будут включать в тариф на транспортировку тепловой энергии, чтобы люди не платили "из кармана" единоразово.

Также будет разработан четкий порядок монтажа и обслуживания ИТП, типовой договор с потребителями, а также правила подготовки объектов к отопительному сезону.

Справка

ИТП — это автоматизированные комплексы, которые регулируют подачу тепла и горячей воды для конкретного дома. Они получают теплоноситель из центральной сети и через теплообменники передают его системам отопления и водоснабжения здания. Благодаря этому жители смогут получать стабильное тепло и горячую воду, гибко регулировать потребление и существенно экономить на счетах за отопление.

