Главная Новости дня Ситуация со светом — Шмыгаль сказал, как возобновляют энергетику

Ситуация со светом — Шмыгаль сказал, как возобновляют энергетику

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 20:35
Шмыгаль объяснил, как в Украине восстанавливают энергосистему
Заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в воскресенье, 8 февраля, провел заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике. По его словам, сейчас специалисты продолжают восстановление объектов, которые поразили российские оккупанты в ночь на 7 февраля.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Ситуация со светом в Украине

Шмыгаль отметил, что ситуация с электроснабжением остается сложной. Повреждения объектов существенные после российских ударов.

"Работаем над комплексными решениями, в частности над запуском дополнительных мощностей генерации. Работы продвигаются согласно определенным графикам. В частности, сегодня ожидаем запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве", — рассказал министр.

Кроме того, сегодня фиксируется наибольший суточный объем импорта электроэнергии. Шмыгаль сообщил, что это помогло Украине удержать систему и уменьшить дефицит.

"Совместно с Минразвития продолжаем работу по привлечению оборудования от партнеров и его распределения из наших хабов. Всего с начала вторжения получили 27 тысяч тонн гуманитарной помощи. Из них 25,1 тысячи тонн уже распределены в регионы", — отметил он.

Он сообщил, что за последние две недели на склады хабов Минэнерго поступило 17 гуманитарных грузов от 11 партнеров из Швейцарии, Словакии, Дании, Канады, Швеции, Азербайджана, Германии, Австрии, Литвы и Италии.

Также за этот период было отгружено регионам 774 генератора и 40 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок, котлов и другое оборудование.

Шмыгаль рассказал, что ожидается поступление 798 дополнительных генераторов, 117 трансформаторов, а также 120 котлов и когенерационных установок.

Министр поблагодарил всех, кто работает в морозную погоду и восстанавливает свет.

null
Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, Шмыгаль рассказал, какие энергетические объекты атаковали российские оккупанты в ночь на 7 февраля.

Кроме того, в Украине действует программа СвітлоДІМ, целью которой является реальная помощь многоквартирным домам в установлении автономного питания.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
