Бурштынскую и Добротворскую ТЭС атаковала РФ 7 февраля — детали

Какие объекты были под ударом врага этой ночью — Шмыгаль раскрыл детали
Российские войска ночью и утром 7 февраля осуществили очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины. Враг ударил по Бурштынской и Добротворской тепловых электростанциях.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Атака РФ на энергетику Украины 7 февраля
Шмыгаль рассказал, что сегодня под ударом россиян были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. По его словам, это основа энергосети Украины. Кроме того, армия РФ ударили по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС.
"Блоки АЭС были разгружены персоналом. По состоянию на сейчас по всей территории Украины применены 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях — специальные графики аварийных отключений", — сказал министр.
Он отметил, что сейчас атака продолжается. Энергетики готовы приступать к восстановлению, как только это позволит ситуация с безопасностью. Также диспетчер "Укрэнерго" активировал запрос на аварийную помощь от Польши.
В то же время в ДТЭК рассказали, что Россия атаковала ТЭС ДТЭК в разных регионах. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.
"Это уже десятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз", — говорится в сообщении.
Напомним, российские войска 7 февраля атаковали энергетику. Так, в большинстве регионов ввели аварийные отключения света.
Сегодня взрывы раздавались, в частности на Львовщине и Ровно. Россияне атаковали дронами и ракетами.
