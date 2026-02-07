Бурштынскую и Добротворскую ТЭС атаковала РФ 7 февраля — детали

Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Российские войска ночью и утром 7 февраля осуществили очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины. Враг ударил по Бурштынской и Добротворской тепловых электростанциях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Атака РФ на энергетику Украины 7 февраля

Шмыгаль рассказал, что сегодня под ударом россиян были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. По его словам, это основа энергосети Украины. Кроме того, армия РФ ударили по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС.

"Блоки АЭС были разгружены персоналом. По состоянию на сейчас по всей территории Украины применены 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях — специальные графики аварийных отключений", — сказал министр.

Он отметил, что сейчас атака продолжается. Энергетики готовы приступать к восстановлению, как только это позволит ситуация с безопасностью. Также диспетчер "Укрэнерго" активировал запрос на аварийную помощь от Польши.

В то же время в ДТЭК рассказали, что Россия атаковала ТЭС ДТЭК в разных регионах. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.

"Это уже десятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз", — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска 7 февраля атаковали энергетику. Так, в большинстве регионов ввели аварийные отключения света.

Сегодня взрывы раздавались, в частности на Львовщине и Ровно. Россияне атаковали дронами и ракетами.