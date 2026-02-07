Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Какие объекты были под ударом врага этой ночью — Шмыгаль раскрыл детали

Какие объекты были под ударом врага этой ночью — Шмыгаль раскрыл детали

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 09:49
Бурштынскую и Добротворскую ТЭС атаковала РФ 7 февраля — детали
Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Российские войска ночью и утром 7 февраля осуществили очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины. Враг ударил по Бурштынской и Добротворской тепловых электростанциях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Реклама
Читайте также:

Атака РФ на энергетику Украины 7 февраля

Шмыгаль рассказал, что сегодня под ударом россиян были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. По его словам, это основа энергосети Украины. Кроме того, армия РФ ударили по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС.

"Блоки АЭС были разгружены персоналом. По состоянию на сейчас по всей территории Украины применены 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях — специальные графики аварийных отключений", — сказал министр.

Он отметил, что сейчас атака продолжается. Энергетики готовы приступать к восстановлению, как только это позволит ситуация с безопасностью. Также диспетчер "Укрэнерго" активировал запрос на аварийную помощь от Польши.

Атака на енергосистему 7 лютого
Скриншот сообщения Дениса Шмыгаля

В то же время в ДТЭК рассказали, что Россия атаковала ТЭС ДТЭК в разных регионах. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.

"Это уже десятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз", — говорится в сообщении.

null
Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, российские войска 7 февраля атаковали энергетику. Так, в большинстве регионов ввели аварийные отключения света.

Сегодня взрывы раздавались, в частности на Львовщине и Ровно. Россияне атаковали дронами и ракетами.

Денис Шмыгаль электроэнергия обстрелы энергосистема свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации