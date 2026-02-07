Аварийные отключения света 7 февраля ввели в большинстве регионов — детали

Повреждения энергообъекта в результате обстрелов. Фото: Укрэнерго

Российские войска 7 февраля осуществляют очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. Сейчас в большинстве регионов введены аварийные отключения света.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго и ДТЭК.

Аварийные отключения света 7 февраля

В Укрэнерго рассказали, что в результате повреждений, которые нанесли вражеские удары утром, 7 февраля, в большинстве регионов применили аварийные отключения.

Однако пока атака еще продолжается и восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью

"Ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний сейчас не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго Вашего региона", — говорится в сообщении.

В то же время в ДТЭК сообщили, что сейчас экстренные отключения вели в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Отметим, во время экстренных отключений графики не действуют.

Напомним, 6 февраля жители пяти регионов были без света из-за ударов РФ. В отдельных областях вводили аварийные отключения.

В то же время Денис Шмыгаль сообщал, сколько бригад восстанавливают свет в Киеве. По его словам, к работам привлекают дополнительный персонал.